趙春山／因應兩岸形勢，發球權在誰手中？（解讀大選系列2）

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台灣「二合一」選舉落幕，不僅蔡英文總統以壓倒性多數勝選連任，民進黨也在立法院取得過半席位。面對「九合一」選後，台灣政治生態再度改變，兩岸關係何去何從？這是選後備受各方關注的議題。

從二○一六年民進黨重獲執政地位後，兩岸關係每況愈下，已從馬政府時期的兩岸和解，倒退至目前兩岸「冷和」和「冷對抗」的狀態，不排除未來雙方有直接對抗的可能。蔡總統當然理解，處理兩岸關係是一個十分棘手的議題，所以她在勝選感言和國際記者會上，花了相當多篇幅，陳述她的兩岸政策。重點是「不挑釁、不冒進」，堅持「守主權、護民主」的立場，願以「和平、對等、民主、對話」，重啟兩岸良性互動關係。

我認為這些都是蔡總統兩岸政策的基本理念，已見諸於她多次的相關談話當中。當落實到政府的大陸工作時，蔡採取的策略是「以靜制動」、「俟機而動」。過去如此，未來也不會有太多改變。只是，因為現在擁有八百多萬選民的背書，她此刻說的話，聽來就有「軟中帶硬」的味道。

民進黨總統候選人蔡英文連任總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然外界認為蔡英文敢向對岸「說不」，是她這次勝選的關鍵所在；但「維持現狀」仍是台灣的主流民意。蔡無意也無力改變現狀，但卻必須因應她所面對的現狀改變。

首先，民進黨雖因利用香港「反送中」運動，成功炒作「芒果乾」，為這場選戰累積了足夠的糧草；但人散曲未終，「選舉資產」在選後卻成為執政者，促進台灣內部團結的「政治負債」。《紐約時報》在投票前就評論，選舉已造成台灣社會的兩極分化。如毛澤東說的「打掃乾淨屋子再請客」，蔡總統選後必須「先安內、再攘外」，做好療傷止痛的工作。

其次，蔡英文的連任當非北京所樂見，但國台辦的回應卻是舊調重彈，顯示中共老神在在，對台工作仍是按表操課。選舉對中共對台政策的影響，只限於戰術層次，其「一國兩制、和平統一」的對台戰略目標不會改變。中共會在選後加強對台「極限施壓」，力度更大，範圍也更廣。諸如外交孤立、經濟制裁、軍事威嚇和文宣作戰等，都是可能運用的手段。

最後，蔡英文去年接受《時代雜誌》專訪時曾說，美國對台灣的支持，是有史以來最強的。這句話從美國官方祝賀蔡勝選的態度和用語，得到了驗證。中美針對台灣此次大選進行的角力，美國顯然占了上風。美國智庫做的研究報告早已預期，蔡英文會贏得這埸選舉。美國會強調對台灣的軍事和外交支持；而中共在激怒之下，也會以香港和台灣為標的，測試川普反擊中共行動的意願。知名國際政治風險諮詢公司「歐亞集團」〈Eurasia Group〉，把中美緊張關係，列為今年第三大國際地緣政治風險，台灣難以置身事外。由於川普的政策充滿不可預測性，這將使台灣的處境變得非常困難。

美國官方選前即公開表示，樂見兩岸展開和平對話，但民共陷入九二共識的文字之爭，重啟對話必須建立新的互信基礎，只有美國才有能力從中協調。形勢比人強，兩岸關係的發球權不在台灣手上。蔡總統只能就「可操之在我」部分，儘速建立一套危機管理的應變機制，避免台灣淪至「人為刀俎，我為魚肉」的下場。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）