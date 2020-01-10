王正方／下一代的事怎可以不管？

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讀到新聞一則：李遠哲說：「台灣的空氣汙染多、溫室氣體多，蔡英文對這兩大議題表示：那是二○二五年下一代的事，我不管。」根據這個，斗膽論述一二。

「德國看守」環保團體年度「氣候變遷績效指標評比」，六十一個國家中，台灣名列第五十九，沙烏地阿拉伯、美國殿後。仔細研讀：台灣「再生能源發展」排第五十九、「能源使用」第五十四、「氣候政策」排名四十。這樣的名次實在難看。

二○二五年台灣將進入「無核家園」，這項承諾是促使民進黨執政原因之一。三年多過去，核能發電按時退役，但替代再生能源供電在哪裡？蔡英文在辯論會上說：台灣的風力發電設施，是馬政府時期的三倍，第一台風力發電機已開始運作，國外投資商計畫以台灣為亞洲再生能源發展樞紐。

但是馬政府時期再生能源基數是什麼？如果在一個微不足道基礎上增加三倍，於事無補。一台風電機發電量有幾何？未來五年，再生能源成長率是多少？國外商家投資台灣發展再生能源，他們獲何種利潤？到現在都沒有任何確切答案，老百姓如處五里霧中。台灣再生能源發展排名第五十九，實至名歸？

能源使用排在第五十四名，不意外。核能發電逐步減少後，替代能源是什麼？眾所周知，用的是古老的汙濁燃煤發電。台中燃煤火力發電廠，大量燃煤造成的環境汙染嚴重，常見到台中市府開罰單，懲罰台中火力發電廠。該電廠也煩惱，上級下令大量供電，就顧不得環境汙染了。台灣不能缺電，若再生能源只是個畫餅充飢口號，核電退位，火力發電將長久成為台灣最主要供電來源。每年進口數千萬噸的液化天然氣、燃煤，如此能源政策民眾可曾同意？

2019年將是台灣有紀錄以來最暖的一年，全台13個主要平地氣象測站年均溫為24.56度，幾乎確定是72年來年均溫最高的一年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣氣候政策名次也排在很後面，不足為怪，因為制定和執行政策的人心態可議。李遠哲引述蔡英文的話：二○二五年的事是下一代的事，我不管。怎麼可以不管下一代的事？登上高位就為自己和同夥政客死命霸住權位、名利雙收，爽呀！其他管它娘的，不像話。

上世紀六十年代的頹廢嬉皮士有名言：「Enjoy now, screw the future.（享受現在，X它那個未來）。」還有人說：「活在當下！」

當下瞬息即逝，「凡事豫則立、不豫則廢」，甩手不管以後，還有當下嗎？

愚蠢的人抗拒科學證據，說二氧化碳排放量與地球暖化無關；財閥集團不肯少賺一分錢，堅決漠視地球的迅速暖化；巨大天災正以高頻率襲擊全球，怵目驚心。

下一代的事就是這一代的事。體態纖弱的瑞典十六歲少女童貝里，積極投身世界氣候變遷運動，她說：「我們就是下一代。」要求各國政府為防止地球暖化立即採取積極行動，帶起聲勢浩大的風潮。美國時代雜誌選她為二○一九年風雲人物、年輕人的力量（Power of Youth）。

不用等到二○二五年，下一代的人和事就在眼前；可是掌權者說了不管，爛攤子留給子孫。

（作者為電影導演）