周行一／投資人應很關心地緣政治風險

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股市元旦後開市第一天美國及台灣都開出紅盤，符合多數專家的預期，二○二○年股市會延續二○一九年多頭，只是報酬率不會像去年這麼高。但是美國在一月三日以無人機空襲狙殺了伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼，造成股市突然反轉。

蘇雷曼尼是伊朗的戰爭英雄，深得民心，可能成為未來的國家領導人。美國這一擊引發了高度的地緣政治風險，伊朗矢志報復，並宣布無限提煉濃縮鈾核，美國川普總統在推特上回應，只要美國人或設施受到攻擊，就會迅速強烈地打擊伊朗的五十二個目標。

伊朗革命衛隊精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼遭美方炸死，引起民眾激憤。伊朗隨時會報復美國，引發全球股市震盪。 （美聯社） 分享 facebook

但是有跡象顯示兩國都不願將衝突升高為全面性戰爭，美國說情報顯示蘇雷曼尼正在計畫攻擊美國的利益設施，因此阻殺蘇雷曼尼是為了防止戰爭的必要作為；而伊朗也說將來採取的報復行動是回應美國的恐怖主義的必須做法，並不會主動挑起戰爭，而且美國民眾及民意代表並不支持對伊朗發動戰爭，美國為了防範衝突升高，已立即增派三千美軍至中東地區。

我在兩個月前本專欄中預期，二○二○年股市的最大風險是地緣政治風險，包含北韓、中東、台灣海峽兩岸、南海、貿易戰等等。地緣政治風險通常是歷史事件累積的結果，有跡可循，只是不易在風險發生前預測導火線，所以發生時通常讓人感到非常意外。香港的反送中事件延燒至今對大陸及台灣都是很高的地緣政治風險，但不是一夕造成的；美國與伊朗有幾十年的恩怨情仇，自從伊朗國王巴勒維於一九七九年被推翻後，伊朗與美國的關係即沒好過。美國與台灣股市在現在的環境中對地緣政治風險特別敏感，是投資人必須注意的。

自從二○○八年發生全球金融危機，將近十二年以來，美國、歐元區與中國大陸等主要經濟體尚未經歷過經濟衰退，在歷史上是少見的現象，一個主要的原因是經濟成長都未能回到危機前的水準，經濟既然尚未繁榮，就不易有大衰退。

各國基本上依賴非常寬鬆的貨幣政策維持經濟穩定，以感覺起來經濟表現很好的美國為例，在二○一七年前的十年間經濟成長率高於三％是常態，而二○一七年後至今成長率從未達三％，儘管如此，美國專家仍稱讚現在的狀況為「金髮女孩經濟（Goldilocks economy）」，即經濟成長率好、失業率低、股市旺、通貨膨脹溫和、薪資溫和成長、長期利率已經比短期利率高；中國大陸的經濟也是每況愈下，二○二○年的首要任務是維持成長率在六％以上，遠比金融危機前低許多；而歐元區及日本等國的經濟更是乏善可陳，僅能有最低的願望，希望利率能夠回到正常的水準。

如果不是伊朗的地緣政治風險，股市可能還在上漲，這種經濟其實不是很強勁，但是股市仍持續上漲的情況與市場上的資金太多有密切的關係，資金如洪水，來得快，去得也會很快。今年的經濟狀況應會延續去年的情形，不帶勁的溫和成長，不過地緣政治可能產生很大的股市風險。