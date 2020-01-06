馬凱／滄海桑田卅年兩岸驚夢

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一九九○至二○二○年，海峽兩岸變化之劇烈，史上罕見。卅年前，台灣甫如乘直升機飛騰而上，傲居亞洲四小龍之首，睥睨全球落後國家。彼時侷處海隅的台灣，ＧＤＰ高達規模五十倍的中國大陸的四十二％；而大陸與全球首強的美國相比，則僅及其六點七％。

卅年風水輪流轉，到二○一八年，大陸的ＧＤＰ已為美國的六十五％，暴增幾達十倍，而台灣則僅及其四點五％，暴縮也近十倍。而大陸之所以如乘直升機扶搖直上，竟與台灣出於同一個因素：一九八六年台灣失去了世界工廠；而其主力廠商一九九○年前後無中生有地為大陸草創了世界工廠，平均經濟成長率近卅年間高達兩位數，恰與台灣一九九○年前的卅年相互輝映。

單此一因，尚不足解讀兩岸的滄海桑田。自縛手腳、自毀長城，是更重要的關鍵。大陸篳路藍縷草創世界工廠之初，百廢待興，一切條件都不具備；尤其企業類皆國有或集體所有，吃了數十年大鍋飯，全無市場觀念。反觀台灣企業數十年間飽經磨練，從ＯＥＭ到ＯＤＭ到自行研發、自創品牌、全球接單、全球出戰，早具高度競爭力。這正是卅年前台灣ＧＤＰ可達對岸四成以上的根本原因。

調查顯示，大多數受訪者看好中國經濟前景。（路透社資料照片） 分享 facebook 彼時兩岸企業，一邊如狼似虎，一邊則呆若木雞，雙方交手簡直就是雞蛋碰石頭。當局只要稍具商場眼光，自將鼓勵驍勇善戰的台灣企業勇猛進軍大陸市場，摧枯拉朽一般全面占據，急速擴張，發展成為國際大企業。

未料我們的領導者卻畏頭畏尾，與包括當前政要在內的幕僚想出一套「戒急用忍」的策略，阻止台灣企業登陸，將他們牢牢綑縛；讓對岸不堪一擊的小老虎們休養生息、成長壯大，在台商助長的世界工廠餵養下，長成雄霸一方的猛虎，回頭反噬台灣企業。

另一方面，當對岸超級世界工廠飛躍成長，以其規模之大，與全球市場連結之深，也成為全球經濟成長的重要拉力。專業機構估計，二○一二年世界經濟動力四成來自大陸；另有估計二○二○年此比例將高達一半。因而大陸的強猛動力讓許多國家尤其是除台灣之外的周邊各國，深受其惠。

然而由於自李至扁封鎖台海，全球最大的帶動力量幾乎全未惠及台灣；反因對岸的商機太過巨大，無數企業、人才、資金自鎖國的門檻下汩汩流失，台灣未蒙其利、深受其害，斯人獨憔悴。

與此同時，國力向上直竄的大陸，更強力阻擋我們跟他國及地區建立自貿協定（ＦＴＡ）；以貿易立國的台灣竟舉步維艱，難與對手公平競爭。台灣遂成為連成一氣的全球市場中與世隔絕的孤島。卅年來每況愈下，豈是偶然？

ＡＩ時代遽爾來臨，美中爭霸愈演愈烈，另一個卅年拉開了序幕。隨著美中貿易戰走向緩和，大陸元氣漸復，正要帶動全球走向復甦及通貨膨脹；台灣能不能欣霑雨露？或者反將因回流企業與資金又忽然反轉而獨受其害？眼前正是關鍵時刻。我們切莫重蹈覆轍！

（作者為經濟評論者）