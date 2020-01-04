楊志良／寧可骯髒勝選 不可乾淨敗選

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韓國瑜大器，但想當選，就千萬不要相信孔老夫子那套仁義道德；因為不論古今中外，奪權向來是最骯髒齷齪的事，為了皇位，不知多少父子、夫妻、手足、君臣相殘。近年來台灣也不多讓，吳敦義的緋聞錄音帶、黃俊英的走路工案，最後結果都是受誣陷者「乾淨落選」，而幕後指使者卻「骯髒當選」，高坐廟堂，呼風喚雨，只要矢口否認，哪能找到唆使的證據。至於選前一夜下跪帶風向，已算是高格調；二顆子彈迷霧至今未散，就不知所以了。

總統有權無責，卻能以權分官，以官刮錢，以錢買媒。國、民兩黨師心自用，搞出一個有權無責的總統制。試問今日各公營及官股事業，幾人具有專業而非派系酬庸？阿扁時朝小野大，尚有若干制衡作用；馬英九雖被譏為「軟弱」，但對權力尚能有所自制；到了小英，因國會過半，其惡形惡狀及濫權猶如女皇，假維護民主及主權之名為非作歹，「芒果乾」是真正在「亡國」，各界多有論述。

第二場總統電視政見發表會上月25日舉行，藍營總統候選人韓國瑜猛攻蔡政府空有數據、百姓卻感受不到幸福。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣最大危機，民眾不再相信獨立機關及媒體。

蔡政府成立眾多莫名其妙的機關，促轉會成為東廠後，已無聲無息，目前沒主委及副主委，員工均成閒差。

最傷害國家的是，民眾不再相信ＮＣＣ及中選會。就以總統候選人抽號次為例，韓國瑜抽中二號，台下歡呼，馬上被中選會官員制止，韓伸手向主委，主委不屑之情溢於言表；而英賴代表抽中三號，主委立馬滿臉堆笑趨前握手。前後兩個樣，民眾看在眼裡，還會相信中選會嗎？

最可疑的是，主管選舉弊案的法務部次長，公然在臉書貼文替民進黨立委候選人助選，還強辯自己是政治任命，可以助選、站台、造勢。請問，若他助選的候選人買票，他如何偵辦？一個國家不信任政府獨立機關，就是動亂及滅亡的前兆。

黨政軍退出媒體？才怪！

這是說給國民黨聽的，實際上大部分電視台的名嘴都在黑韓，蔡英文三個字都不見了。名嘴們連萬條香菸、ＮＣＣ、中選會、兆豐案、法務部次長為自己人助選、內政部次長教新住民如何投票、辦藍不辦綠的監委、慶豐案的主角及卡神人間蒸發都不置一詞，說這些名嘴不是大多拿了綠營的錢，誰會相信？陳幸妤公開指名陳菊、謝長廷、蘇貞昌拿了她老爸的錢，至今有哪一位公開否認？這不是貪腐政權是什麼？韓國瑜的粉絲，因老覺得綠營黑韓，欺人太甚，成了鐵粉，綠營就是鐵粉製造機，所以誰才是統派？

習大大是知台派，不斷對小英送槍送砲，根本就是陰謀，可嘆國人卻不明白，以挺韓及罷韓在高雄的高度動員，讓台灣成了二個平行國家。選舉不公不義，不論何人當選，另一方必憤恨難消，台灣哪能不亂？大有利於習大大統一大業。本人一再為文，最大臥底統派就是蔡英文，她說的全民團結，是其臭無比的屁話。

（作者為前衛生署長、亞洲大學榮譽講座教授）