薛承泰／成見、偏見、歧視

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看到有老人家頭髮凌亂穿著不整齊趟在公園椅子上睡覺，一般人直覺認為這是一位遊民；如果躺在椅子上的是一位年輕男子，儘管頭髮也凌亂且連上衣都沒穿，有人會認為他在享受陽光。我們不知他們真正身分，卻會根據自己生活經驗產生直觀的判斷，那叫做「成見」，至於是否偏頗而為「偏見」，會因不同人與經驗，或受到主流文化的影響。

有人認為「選不上市長的人怎麼可以擔任部長、院長」、「沒結過婚的人不懂照顧幼兒的辛苦」、「沒有擔任過重任的人怎麼可以出來選總統」、「見過中共高層的人會賣台」等這類話語，基本上都是一種「成見」，頂多可批評為「偏見」，但還不能算是「歧視」！

「歧視」和「偏見」最大的不同在於前者具有較明顯的動機與目的，會有較強的排他性；後者較不明顯，所以仍可透過接觸、互動、新資訊而調整改變。在日常生活當中，人難免會不經意說出不當之語，所謂的成見不僅存在於朋友之間，連親人間也不例外；於是就有溝通、學習、教育的產生，使人們有機會跳脫出自己的經驗，懂得去包容或改變自己，社會也因此得以穩定發展，於是和其他動物有了很大的差別。

筆者曾在公車上遇過，有媽媽帶著小孩，小孩哭鬧不停，媽媽哄不了只好對小孩說：「司機叔叔會罵人」、「司機叔叔會生氣」…我相信，司機若聽到媽媽這麼說，心理可能不舒服，但司機並不會去和媽媽理論，因為他知道媽媽是希望孩子不要哭鬧，以免干擾到其他乘客，這就是人性的善！馬路上開車按人喇叭也是常見的例子，有人認為是適度的提醒，卻有人感到不滿而引發紛爭。按喇叭是一種認知與判斷，如果解讀成挑釁，就是把自身的認知極度擴大，發展出較強的防衛心，這就會顯露出人性惡的一面。

蔡英文在電視政見會上直指大陸正在利用九二共識掏空中華民國。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣有多少政治人物會認為民眾按喇叭是在提醒他呢？特別是在野黨按了喇叭，執政者會不會跳出來興師問罪呢？這個現象在大選期間最為常見，例如嘴巴說民主多元，卻從他人談話中找碴，甚至去創造假消息帶風向，接著就是戴人帽子。更惡劣的是，透過網軍把他人的話斷章取義以建構「歧視效果」；其步驟就是「先入為主」、然後「眾口鑠金」、最後催促人們「從眾依附」，浸潤其中的人們即可能進入陶醉的狀態。

一再出現在政見發表會上的「掏空台灣」與「消滅台灣」之說，似已成為民進黨選戰主軸，也瀰漫在網路中，就是個典型例子。筆者呼籲民眾，想想「掏空」或「消滅」的主詞是誰？是中共、美國、執政黨或在野黨？如果習近平可以投書台灣，他會說，每年台灣對大陸貿易順差達台幣二兆元以上，是誰在掏空誰？川普不就是這樣說中國，才進行貿易大戰嗎？難道要習大大也來學學川普？

另外還有一個可能，就是老闆或重要幹部掏空自己的企業，國家也一樣，最可能的就是執政者及其團隊；看怎麼「用人」與「用錢」就知道可能性有多高了！總之，「成見」並不可怕，可怕的是利用網軍來進行結構化所形構的「歧視」，那是在滲透人性，會令這個社會崩解，尤應列為「反滲透法」的首要對象！

（作者為台灣大學教授）