李清志／在台鐵點燃的美學復興之火

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最近日本知名建築師妹島和世以及建築師隈研吾，都參與了西武鐵道的列車設計。妹島和世設計的Laview列車外觀充滿金屬流線風格，有如三○年代的airstream旅行車，簡潔又時髦；內裝以明亮舒適的鵝黃色座椅、大面積的落地窗組合而成，雖然只是城市通勤列車，卻令人十分驚豔！隈研吾設計的「52席的至福」旅行餐廳列車，木質與和紙的內裝，展現出低調的奢華，搭配秩父地區食材製作的高級料理，成為最近東京地區的話題列車。

台鐵之前推出的環島列車，因為土法煉鋼，缺乏美學意識，整體感覺令人慘不忍睹，遭受設計界與輿論的大肆批評，因此特別成立台鐵美學小組，試圖挽救台鐵的美學設計水準。在美學小組努力下，重新推出的環島列車，果然叫人驚豔！沉穩的顏色搭配、窗簾布料的選擇、客椅木質細部的講究，在在顯示出設計者的用心與美學修養，有趣的是，這輛新推出的環島列車，設計者居然也是一位建築師。

台鐵美學復興RENAISSANCE，觀光列車經設計改造塗裝，12月13日首航至基隆站。 圖／基隆市政府提供 分享 facebook 為什麼大家都要找建築師來設計列車呢？

因為鐵道列車不只是一輛交通工具而已，列車其實是一座「移動的建築」，除了外觀造型、設備機能之外，整個室內空間的配置，窗簾椅布地毯的材質、顏色，甚至文化歷史意象等因素，都是設計者必須考量的，所以擅長整體空間設計整合的建築師，自然成為最佳的列車設計人選。

日本西武鐵道暌違25年推出的新型特急電車001系「LAVIEW」，委託日本建築大師妹島和世設計，讓電車跳脫單純的交通工具。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台鐵過去也不是沒有努力，希望做些什麼來美化列車，但是結果總是做一些裝飾性的花俏彩繪，就像過去國慶日做的假面牌樓一般。因為過去整個中華民國的美學教育是十分缺乏的，我們不懂得欣賞美、感受美，甚至去享受美，那是一種美感能力極度萎縮的狀態。所以一想到美化，我們只知道張燈結綵，或是塗抹花花綠綠的彩繪，以為這些就是「美化」，這種對美化的極度無知，就像是以為塗綠色油漆就是綠化，擺很多花籃就是美化一般。

好的設計要追求的是，一種平實簡約的生活性美感。不需要刺眼的高彩度顏色，不需要花花綠綠的彩繪，或是幼稚的卡通人物；只是低調、單純的空間，就能讓人心靈沉靜愉悅，那是一種簡單純淨之美，也是我們公務單位最缺乏的美學素養。

日本西武鐵道暌違25年推出的新型特急電車001系「LAVIEW」，超寬敞的車窗直開至腳邊，更能飽覽窗外風景。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美學素養當然不是一朝一夕就可以造成的，不是上幾堂美學課程，或是看幾本藝術書籍，就可以學會的。美學素養與美感能力，必須從生活中慢慢形塑，也就是說，我們要努力創造更多具有美感的生活環境，讓生活在其中的民眾，可以天天沉浸在美感的氛圍裡，自然而然，他們就知道什麼是美、什麼是醜。

公共空間的美感因此十分重要！包括公共建築、交通工具，視覺系統等等的設計，都是「環境教育」的一部分，藉此可以形塑出真正具美感的「國民美學」。歐洲先進國家有設計優良的公共建築、交通系統等，民眾天天生活其中，國民美學素養自然有一定的水準。

台鐵美學小組的成立，的確為台鐵美學復興點燃了希望火光，期待這樣的美學復興，不單單只是在台鐵而已，也可如星星之火般，點燃所有公務單位美學復興，創造出新世紀的國民美學。（作者為實踐大學建築設計系副教授）