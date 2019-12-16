王正方／假新聞從哪裡來的？

分享 facebook 以「假新聞」來斥責不利於自己的報導，源自川普總統。媒體指參加他就職典禮的人數遠不如歐巴馬，川普斥之為假新聞；電視台對比兩次就職現場的照片，高下立見，怎能睜眼說瞎話？有喜歡舔屁股的惡心政客說：

「根據另類真相（alternate truth），川普就職現場人數多到破紀錄。」

世間的任何真相只有一個，何來另類真相？

台灣一直緊跟美國大哥，譴責「假新聞」行動，此地也熱了起來，比山姆大叔那邊更積極。通過法令罰製造傳播「假新聞」者，情節重大可罰款二百萬元！為何美國不曾立法來懲治「假新聞」？因為老美那邊還能維持行政、司法的獨立，已有「誹謗罪」法，不必節外生枝；或許人家對「言論自由」的認知不一樣？

最關鍵的是誰來判定什麼是「假新聞」，誰來執行懲罰？光憑行政人員說了算，開罰單快意收費，那不是法治。

喊叫「假新聞」的多是當政者，因為這項罪名是為執政當局圖耳根清靜而設立的。若為了鞏固政權，執政者自己製造傳布假新聞，簡直在侮辱毀滅民主。

官方宣布：台灣重登亞洲四小龍之首！聽來振奮人心。仔細研讀：是以最近兩季的經濟成長來比較，台灣比其他三龍高些。根據國際貨幣基金最近的預估：今年新加坡的人均所得（ＧＤＰ）將為六．四萬美元，香港四．九萬美元，南韓三．一萬美元，台灣還是二．四萬美元；比人家遜色多多。

這樣就說台灣回到第一名，算不算製造假新聞？小民萬不敢講，因為最近總統發言人說：「所謂總統製造假新聞的說法，本身就是製造假新聞。」

那麼「台灣重回四小龍之首」之說屬斷章取義，操弄選舉的語言，世人應大人大量不去追究吧！聽來像最要不得的「鄉愿」。

執政當局早就宣布的數據：大陸台商紛紛回歸，回流資金會達到七千億元。某立委詢問：迄今台商匯回來多少錢？答案是零元。

這算不算「假新聞」？話只說半截，那個好事一點也未落實，但是消息傳出去，使民眾產生台灣經濟即將好轉的期待，振奮士氣，發揮了有助執政當局連任的作用。高手出招，的確不凡。

蔡英文爭取連任，強調施政團隊很打拚，台灣經濟成長率是四小龍第一，經濟有成長，投資更多。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黃智賢、彭文正的政論電視節目，數年來收視率都相當高，酒後茶餘，網上傳訊，黃或彭的觀點有一定的影響力。不料這兩位政治立場相迥的主持人，他們的節目都下架了。黃彭有一共同之點：都在有憑有據的大力批評當今領導人，如假博士之說。很多人質疑：他們是否因觸犯上意，節目遭到終止？這項質疑不會得到明確的答案。

成立網軍，群起持續攻擊汙衊特定人選，據說有位資深外交官不堪其辱，為此輕生。製造假新聞致人於死地，罪不可赦。然而如果這批網軍是替執政當局幹活，案子恐怕查不下去。

世間的言論自由多是以鮮血換取來的。聽慣阿諛之詞的執政者，一律痛恨甚至於要扼殺批判他的言論。台灣當局已經以「國安」之名，偵蒐批評元首和政策的訊息，下一步會是什麼？

言論自由岌岌可危，一旦被剝奪，民主制度隨之瓦解，小民只能歌功頌德，搖尾乞憐做哈巴狗。（作者為電影導演）