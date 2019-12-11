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台灣以代工出名，別人不會製造或者做得不夠物美價廉的東西，由我們來做。代工是廠商間分工，利用外部資源增加效率的合作方法，廠商可以減少自己的資源投入，同時利用別人的長處。但是有一個大風險，當別人不再跟自己合作時，企業就無法生存，因此美國正在以管理國家風險的角度，把重要的製造能力移回美國，而中國大陸卻正在因美國刻意破壞大陸與其他市場間的供應鏈關係而受苦。

所以代工有好處也有風險，既然不可能凡事自己做，最好的風險管理方法就是讓自己的能力最強，別人非得跟我合作不可，台灣的台積電及大立光等少數公司就有這樣的優勢。

「生產代工」不僅在台灣盛行，「學習代工」也漸漸流行起來，大家把一些本來自己做的學習動作請別人代勞，好處是節省時間、精力，金錢，甚至有意想不到的娛樂效果；但有一個很大的風險，就是我們把最必要幫助自己建立核心競爭能力的學習動作請人代工，久而久之個人的相對競爭力就衰退了。有一種「學習代工」叫做閱聽（podcast），我們用電子媒介（如手機）聽故事、小說、雜誌、書籍。有些內容很簡單可以用「聽」的接收，譬如輕鬆的小說故事；複雜需要深度思考的學習，用閱聽可能會事倍功半。

現代人吸收資訊時間零碎、方法多元，podcast大行其道，例如聯合新聞網的轉角國際頻道( global.udn.com ) 在蘋果智慧音響HomePod上架。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

聽、說、讀、寫是學習的四個重要環節，許多資訊經由聲音傳遞，要經過「聽」才學習得到，例如自然界的各種聲音、音樂、或者是別人講話的抑揚頓挫；「說」對腦筋是一種重要的訓練，先經過腦子整理說話內容後，再有條理地講出讓別人懂；讀者必須經由深度閱讀（例如一種新的觀念或論述），不停地思考字裡行間，才有辦法學習到書裡的內容；寫是在聽、說（與人對談）、讀之後，經過腦子的彙整以文字呈現出來，人在講話時屬快思型，寫作時則屬於慢想型，經過仔細推敲後才形成文字。

用聽來學習的好處是可以隨時利用時間，在不方便閱讀的時候進行，而且有人說給你聽的享受，與自己閱讀是不一樣的，想想看，小說中的各個角色讓你聽她們的對話，應該是頗有趣的。但是嚴謹的學習需要與書籍深度融合的，讀者經常需要重複研讀書裡的內容深度思考才學習得到，這種紮實的學習對核心能力的培養至為重要。

由於各種電子媒介與活動的吸引力，現代人的時間愈來愈破碎化，自然就選擇以聽代讀了。台灣市場的書籍銷售額，據出版業自己的描述是雪崩式下滑，從十年前的每年三、四百億，到現在不到兩百億，正反映這種現象。

儘管再忙，我們每天還是需要有一段固定時間閱讀，長期積累才能厚實個人競爭力，張忠謀先生每天長時間閱讀，可能與他有了不起的成就有高度相關性，大家應該避免過度學習代工，開始讀書吧！（作者為政治大學財管系教授）