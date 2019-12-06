嚴震生／打字機無罪 拼錯字和打錯字差很大

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自蔡總統的博士學位和論文爭議出現後，個人從未對其真實性提出相關質疑，僅就論文的品質作出客觀的評論，這就是個人過去三個月中三篇名人堂專欄和日前參加立法院公聽會對蔡總統論文的觀察。原先以為，在今年年底以前應當不要再對這個議題發言。然而，在蔡總統接受訪問時將論文錯字怪罪於打字機後，個人還是得再作出回應，以正視聽。

當記者問到有關錯字的問題時，蔡總統的回應如下：「這是一個卅五、卅六年前的論文，那時候的打字都是用傳統的打字機…我們也沒有那個軟體可以來檢測打字的錯誤…有打字的錯誤其實也是在所難免。」從整段談話來看，蔡總統強調的是打字機和打錯字，而且可能是別人犯的錯。

無論使用傳統或是電動打字機，當然免不了按錯鍵盤，有時是同時按到旁邊的字母，如將and打成asnd；有時是跳過一個字母，如export形成exprt；有時則是先後次序的顛倒，如violation變成voilation。蔡總統論文中確實存在這類的疏忽。這些是打字錯誤，英文稱為typos。

蔡英文總統博士論文。圖／教育部提供 分享 facebook

不過，蔡總統大多數的錯字，並不僅是打錯字，而是自己原來就拼錯字（spelling errors）或是疏忽而拼錯字（spelling mistakes）。我們先以後者為例，蔡博士顯然知道她經常將environment拼成enviroment，因此整本論文有多次將此字用筆改過，在o和m中加上一個n，然而仍然有漏網之魚，這就是因疏忽而拼錯字。蔡總統絕大部分拼錯字是屬於前者，也就是她拼錯的許多單字並非疏忽造成，不能怪罪於打字機或打字者。

在spelling errors方面，她在所難免地拼錯幾個華人經常會出錯的單字，如分開separate拼成seperate、接納accommodate 拼成accomodate、判決judgment拼成judgement，這幾個字她是不斷重複拼錯，應當和打字機無關，就是從頭到尾她都不知道自己的拼法是錯的。不過，她更多拼錯的字乃是大學生都不應犯的錯，如競爭competing拼成competiting（這是她論文一個重要的概念，但卻拼錯十多次）、機器machinery拼成machinary、貨品merchandise拼成mechandise、修正案amendment拼成amendament，及具體concrete拼成concret等。

其他一些人名及地名拼錯，我僅舉一、兩個例子，就是將馬修（聖經的馬太）Matthew拼成Metthew、印尼Indonesia 拼成Indonisia，甚至還有米其林輪胎案例中的Michelin拼成三個錯誤的字：Macheline、Michelne和Micheline。以上這些都不是僅出現一次的拼錯，因此不能算是疏忽，但不得不讓人懷疑她為何對專業的字彙如此不熟悉。

通常，如果一個研究生對相關領域的學術論文或專書讀得很夠，是不太可能犯下類似的錯誤。如果沒有把握，即使在上世紀八○年代，還是有字典可查。以上我列舉的拼字錯誤，都和打字機無關，而是作者個人的學養問題，因此請蔡總統不要轉移焦點、怪罪打字機，拼錯字與打錯字有很大的差別，請勿混淆視聽。

（作者為政大國際關係研究中心研究員）