黃介正／台美之間的四個「悖論」

2019-11-18 00:41 聯合報 黃介正



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蔡總統近一年來，多次在會見美方人士時表示，「現在是台美關係最好的時刻」，國內民眾也似乎存有此種印象，畢竟美國從行政部門到國會山莊，從總統過境禮遇到重大軍售決定，近年來一連串的友台做法，可以列出一長串。

兩岸管道斷線的事實，與美中強權爭霸的趨勢，形塑了「美打台灣牌」與「台灣選邊站」的外在環境。這種一邊倒的拉力所牽引出，現任政府在對美中兩強關係槓桿演變成的「近美離中」甚至「親美仇中」路線，是否真的符合台灣的根本利益，則是我們在總統大選時，必須嚴肅思考面對的課題。

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「台海麻煩製造者不是台北」。台灣海峽的和平與穩定符合美國的區域安全利益，美軍機艦頻繁航經海峽，既宣示美國對自由航行與飛越的堅持，也顯露對台海情勢的憂慮。美方官員稱兩岸關係走壞，過去是陳水扁挑釁製造麻煩，現在則是北京對台加壓所致，責任不在民進黨。但兩岸僵持趨緊，我們自己就無需面對，放任繼續斷線嗎？

「斷邦交沒關係，有美國就好」。川普政府這兩年還算夠義氣，可以公布台美雙方國安顧問華府會晤，把我友邦駐美大使找來耳提面命，還盡力在印太框架下推動國際會議，讓台灣不致銷聲匿跡，甚至國內竟有附和強權大國關係勝於蕞爾小國邦交的說法。邦交國的存在，乃構成主權國家的要件；一面倒親美的民進黨政府三年丟掉七國，倘再四年後還有幾國？

美中貿易戰牽動台美與兩岸關係。圖為美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平。（美聯社） 分享 facebook

「不可安全賴美國，賺錢找大陸」。美國應對中國爭霸的貿易戰起手式，蘊含迫促大陸改變經濟體制結構的意圖。過去廿年亞太國家「既要錢又保命」，在美中兩邊得利的做法，涉及美國長期戰役的勝率。川普政府的鷹派不願美國對中「脫鉤」，而別國卻「政經分離」。在ＲＣＥＰ即將上路，５Ｇ規格鏖戰之際，台灣要選邊站隊，不管兩岸貿易嗎？

「大陸動武，美必然馳援」。中國大陸軍力躍升，南海軍事部署，機艦遠海演訓，確使美國警覺印太安全的重要。但別忘了，美國不顧並肩打擊伊斯蘭國的庫德族，說撤就撤；要求盟國分擔軍費調高四到五倍，合台幣南韓要出一千五百億，日本三千億；再度證明川普，其實是極不願花自己錢打仗的總統。台美沒有盟約，川普「出嘴比出手便宜」，美國一定會出兵援台嗎？

自李登輝以降，歷任總統都曾說過，當時是台美關係最好的時刻，不是蔡英文上台後才有的「新生事物」；但我們也不能否認，現在兩岸關係正處於風險最高的時刻。川普與習近平的強勢對撞，美中貿易戰形成的兩難處境，我國邦交國的極速減少，台海軍事情勢的漸趨緊張，都要比上次民進黨執政的陳水扁時期還要危殆，怎可視若無睹。

無論誰當選，下任總統都會面臨「不好做，也做不好」的難局。因此如何「保命」，為台灣掙得四年「休養生息、調理體質」的時間至關緊要。再看看台美關係的四個「悖論」，能不警惕？

（作者為淡江大學戰略研究所副教授，戰略暨兵棋研究協會理事長）