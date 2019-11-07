趙春山／「馬習會」四周年：回首來時路

2019-11-07 00:07 聯合報 趙春山



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又到黃葉飄灑的時節。四年前的此刻，兩岸領導人馬英九和習近平在新加坡的首次會面，雖然短短不到一天時間，卻為兩岸關係寫下歷史的新頁。但回顧四年來台海形勢的變化，身為「馬習會」的一名見證者，我頓時覺得感慨萬千。

二○一六年民進黨再度取得執政地位後，兩岸關係急遽倒退。有人擔心蔡英文如明年大選連任成功，兩岸會出現「地動山搖」的情況。但政黨輪替已成為台灣民主政治的常態，不應和「地動山搖」存有邏輯上的必然關係。領導人動見觀瞻，「換人做做看」，誠然會對兩岸關係產生一定程度的影響，但關鍵還是在於選後執政者的政策作為，以及對岸會因此採取什麼樣的應變措施。習近平曾說過，他要「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」。兩岸目前擁有的實力不成比例，選後是否出現「地動山搖」，恐怕還是繫於習近平的一念之間。

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習把九二共識視為發展兩岸關係的共同政治基礎，強調如遭破壞，則「基礎不牢，地動山搖」。九二共識是一九九二年兩岸會談的產物，其核心意涵是「一中各表」。「馬習會」能順利召開，就是歸功於雙方據此「求同存異」的精神，進行協商並安排議程。但回顧兩岸四年來的「冷對抗」，我們不禁要問，九二共識是檢驗兩岸關係的唯一標準嗎？雙方目前對於九二共識的理解，仍和過去一樣嗎？

2015年11月7日的馬習會可以說是兩岸近半世紀以來的重大轉變，也已時隔四年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

首先，造成兩岸關係緊張的因素，恐非接受九二共識與否所能概括承受。眾所周知，川普上台後中美戰略競爭的升高，已對台美中三邊關係造成結構性的影響。中共指控蔡政府參與美國圍堵中共的印太戰略，並且不滿民進黨隨同美國介入香港「反送中」運動。這些都和接受九二共識與否無關，但兩岸主其事者極有可能因誤判而擦槍走火，把雙方關係推向一個深不可測的危險境地。所幸兩岸執政當局都能有所自制，未讓可能造成地動山搖的那座火山爆發。

其次，九二共識的功能，已不再只是用來處理事務性的問題，它已進入兩岸關係的「深水區」，成為習在「十九大」報告所說，「體現一中原則」的九二共識，以及在「告台灣同胞書」四十周年講話時所提，「共謀統一」的九二共識。換言之，九二共識不再是一個具有創造性模糊的概念。使用者必須與時俱進，賦予它新的意義，讓它發揮新的功能，這只有透過兩岸協商才能解決。

看兩岸關係現狀，確無讓人感到樂觀的理由；但展望未來發展，誰都沒有悲觀的權利。兩岸僵局並非全然無解，「馬習會」的協商過程顯示，兩岸執政當局都非鐵板一塊，都曾展現實事求是的精神。只要雙方不存在「非我族類，其心必異」的疑慮，兩岸沒有什麼事不能坐下來談的。

兩岸目前最大的「共識」是缺乏互信。對岸看台灣的政治生態，如同霧裡看花；台灣看大陸的政治運作，則須透過一層神秘的面紗。但「見面三分情」，我認為台灣選後無論何人執政，兩岸盡速恢復協商，仍是有其必要。至於雙方領導人再度會面的問題，目前看似遙不可及；但「天下無難事，只怕有心人」，只要彼此之間存在和解的意願，見面的機會，說不定就是「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）