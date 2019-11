嚴震生/Mike & Mike

美國ESPN運動台曾有個很受歡迎的談話性節目Mike and Mike in the Morning,後來改為Mike & Mike。節目由體育記者Mike Greenberg和前美式職業足球隊員Mike Golic共同主持。兩人一矮一高、一瘦一胖,形成強烈對比,他們每天早上六點到十點會評析前一天的職業球賽結果及相關體育新聞。雖然有時看法不同,甚至還會爭執,但由於內容豐富、兩人互動自然,這個長達十七年的節目很受歡迎。

美國副總統潘斯及國務卿龐培歐是目前川普政府中兩位重量級的友台高官。在川普的推特中,台灣僅出現在軍售議題上,但潘斯及龐培歐多次發言支持台灣。潘斯去年十月四日於哈德遜研究所演說,首次給予台灣高度肯定,也表達對北京不斷掠奪台北邦交國的關切。潘斯今年十月於威爾遜中心演講,再次提到美國會站在台灣防衛及自由的一邊,不僅有更多的軍售,同時還認知台灣是貿易大國,也是中華文化及民主的燈塔。

美國總統川普疑施壓烏克蘭總統調查前副總統、民主黨2020總統大選參選人拜登父子(見圖)的電話門疑雲延燒,但拜登兒子韓特憑藉父親與烏克蘭、中國大陸間的生意往來,也再次成為焦點。 (路透) 分享 facebook

國務院在去年薩爾瓦多做出外交轉移後,召回三位拉美地區與我斷交的三國大使,以示關切。龐培歐在年初太平洋島國高峰會的書面致詞中,或許參與國家如帛琉、馬紹爾群島、諾魯和吉里巴斯都是我國友邦,因此他對台灣做了置入性行銷:「台灣也是一個民主成功故事,一個可信賴的夥伴,更是世界上向善的力量。如同副總統潘斯所言,美國將永遠相信台灣擁抱民主是一個得到國際支持的例子。我們尊重且支持你們所做持續支持台灣的決定。」

接著在今年四月出訪南美四國時,龐培歐在與我國唯一友邦巴拉圭總統阿布鐸的談話中,表示「美國樂見巴拉圭透過農業、教育與商業強而有力的合作,與台灣保持溫暖關係」。美國一位專研拉丁美洲的學者就表示,這個溫暖關係其實就是指外交關係。

九月索羅門群島討論是否與北京建交之際,潘斯原要藉聯合國大會場合與索羅門總理就此議題進行雙邊會談,但當後者與中華民國斷交後,潘斯立刻取消會談。然而這個警告並沒有阻止吉里巴斯外交轉向。九月底,龐培歐在吐瓦魯國慶前夕發表書面談話,表示希望該國維持與台灣的合作關係,成效如何,尚待觀察。

在潘斯於威爾遜中心發言不到一星期,龐培歐也到哈德遜研究所,又做出對北京相當嚴厲的批判。龐培歐暗示美國為促進中國大陸的改革開放、和平演變,不惜與中華民國斷交,同時還認為台灣問題可以和平解決。此外,龐培歐還挑戰北京對南海和台灣海峽的主權宣示,認為這些是中國司法管權以外的領土。

過去我們認為美國對北京挖我外交牆角,並沒有做出強烈的不滿表態。不過,去年薩爾瓦多與我斷交後,華盛頓已開始注意到中國大陸在美國後院侵門踏戶,因此才會有潘斯與龐培歐一搭一唱對我友好、及關切台灣邦交國的談話和行動。然而,Mike & Mike的影響力似乎也無法改變我們國際空間受到擠壓、邦交國流失的殘酷事實。

令我們更擔心的,乃是這兩位對台灣友好的美國行政長官,也被捲入川普要求外國(烏克蘭、澳洲、中國大陸)調查民主黨對手拜登和他兒子的不當施壓。過去我們希望Mike & Mike對台灣友好的態度及支持的言論,能穩住中華民國的國際空間,但事實證明這是不切實際的期待;如果他們還被捲入川普彈劾案的聽證,我們還能樂觀期待Mike & Mike為台灣仗義執言嗎?

(作者為政治大學國際關係研究中心研究員)