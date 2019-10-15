楊志良／台灣哪有民主？只有民粹！

2019-10-15 23:26 聯合報 楊志良



分享 facebook 台灣進入超高齡社會的速度，是人類前所未有的經驗。台灣目前是全球青壯年有偶率及生育率最低的國家之一，二○一九年死亡人數已開始超過出生人數，原本預估台灣進入超高齡社會（廿％為老人）的時間點二○二六年，甚至有可能提前。

鄰國日本早已進入超高齡社會（二○一八年老人人口占廿八點四％），已可看出其對社會的影響至為廣泛，除了社會保障制度，如年金、健保、長照等之外，也深深影響經濟發展並擴及日常生活。例如全日本無人繼承的土地面積已大於九州島，且仍不斷擴大中；除蛋黃區的東京、大阪外，因為空房增加，整體房價下跌至少卅％，估計不出十年空屋將達卅％。不少二、三線鄉鎮，空屋「免費出售」，期待有人進住，如此鄉鎮才能獲得土地稅、房屋稅等收入，也才能維持地方基本機能。行政區（例如市、町、村）合併案例不斷增加，目的就在擴大地方規模，以維持基本功能，如保健所、清潔隊、路燈照明等。

這些現象都與少子化有關，由於獨居老人眾多，每年有三萬以上老人獨自死亡，直至腐爛發臭才為人發現，也創造了新的工作「遺品處理士」或「遺體處理士」。這些社會現象必然影響社會心理，並呈現在文學藝術上，例如二○一五年日本社會學者藤田孝典的著作《下流老人》；二○一八年垣谷美雨的小說《七十歲死亡法案，通過》更為驚悚，敘述日本人口過度老化，國家財政已無法因應老人年金、健康保險及長照的支出，只好通過一項法案，凡滿七十歲者一個月內必須安樂死，使國家社會可以延續，也就是「為了國家，請去死吧」。小說中的日本，又回到深澤七郎小說《楢山節考》的時代，信州的貧窮小村，為讓下一代有更高存活機會，七十歲老人必須在下大雪的冬日，由長子背負上山終了。

台灣進入超高齡社會（20％為老人）的時間點，原本預估為2026年，有可能提前。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

日本已多次由首相親自主持研議面對高齡的相關對策。同樣的，台灣面臨的絕不僅是老人健康照護及長照的挑戰，而是全面的社會、經濟、政治及文化的調適。此次衛生福利部委託國家衛生研究院研議長照相關議題，應只是對應台灣目前高齡社會及即將為超高齡社會的起點，未來還有漫漫長路，需要舉國共同努力。即使僅針對長照，目前雖有長照2.0，但不斷發生照顧者身心俱疲，殺害被照顧的親人，然後自殺或投案（幾乎無人逃逸）的人倫悲劇。

更可悲者，政客們不斷加速國家淪亡，為了選票，民粹福利多到不可數。隨便舉幾個例子：老人公車免費、捷運及高鐵半價，那全票要多少錢，這些客運公司、高鐵公司才能不倒？如果由政府補貼，要加多少稅才夠支應？不加稅，又是哪些福利被排擠了呢？還有多個縣市老人免繳健保費，如果張忠謀、郭台銘都不用繳，那誰繳？負擔不都落在青壯年工作者身上嗎？

去年九合一選舉時，台中倡議建「山手線」，用捷運把中部幾個鄉鎮連起來，問題是屆時人口都沒了，山手線要給誰坐？這跟高鐵延伸到屏東一樣，是個笑話，真做了，將來都是蚊子館。

台灣哪有民主？只有民粹！以上福利連稅賦比台灣高的日本及北歐國家都沒有，但今日誰敢取消老人公車免費、捷運高鐵半價、老農津貼及健保免費？這就跟阿根廷、委內瑞拉及南歐一樣，國家不亡、民粹不止。政客們，為了國家，為了扭轉這個「民粹不滅定律」，請去死吧！（作者為前衛生署長、亞洲大學榮譽講座教授）