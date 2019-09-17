施振榮／智慧醫療 台灣優先 放眼全球

2019-09-17 23:55 聯合報 施振榮



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過去台灣在半導體與PC領域對全球產業的典範轉移扮演了關鍵角色，也讓台灣成為對全球ICT普及化的主要貢獻者。而台灣的健保制度，讓全民得以相對較低的費用享受到高品質的醫療服務，讓全世界都羨慕台灣的健保機制。

台灣最優秀的人才都在醫界，雖然醫生收入相對一般民眾頗佳，但相對還是受限，且犧牲生活品質，主要有二個關鍵因素：其一是機制未能把醫療服務當作產業來發展，法令及醫療從業人員的思維以救人為志業，較缺乏產業化的思考；其次則是未能國際化，所以創造的價值就受限。

在當前的大環境之下，台灣健康醫療產業的未來發展，面對高齡化的挑戰下，我認為，應該要借重智慧醫療，來減輕全球醫療從業人員的壓力，這可以由台灣開始做起，由ICT與醫界的人才攜手合作，探討如何透過智慧醫療來有效提升健康醫療的品質與效益。

科技部長陳良基表示，為迎接AIoT數位革命時代，台灣現有ICT供應鏈必須轉型、提升價值，進一步壯大，以及科技新創蓬勃發展，將成為未來台灣經濟兩大支撐，這是台灣的機會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

尤其面對未來的新挑戰，我也提出台灣要以「新微笑曲線」推動產業跨域整合，替台灣創造新價值。

不同產業領域都有各自的「微笑曲線」可以詮釋其附加值所在，而「新微笑曲線」強調的是藉由跨領域整合，才能在新經濟中創造新的體驗並共享資源，如此才能創造新價值，這也是台灣未來轉型升級提升附加價值的關鍵所在。

舉例來說，台灣兩大優勢產業—ICT產業可以和醫療產業相結合，在AIoT的應用發展下有機會追求世界第一，尤其從國際化的角度，人體器官組織大致相同，相對易標準化，台灣可以對全人類提供更優質且服務更好的醫療服務做出具體貢獻。

因此，如果要掌握未來智慧醫療的新機會，就要「以內需帶動外銷」，找到可以國際化的應用方案，先以國內市場來練兵，再進一步以國際為市場，結合各行各業共組「虛擬夢幻國家隊」打國際盃，並與當地合作夥伴攜手合作，建立一個王道產業生態，攜手共創價值。

且為了有效掌握智慧醫療的機會，我也具體建議，衛福部過去以「管制思維」為主，未來應加入「產業發展思維」，賦予衛福部扶植健康醫療產業發展的任務並編列相關預算，讓衛福部對台灣經濟的轉型發展也扮演一定角色。

其次，針對「食藥認證」（FDA）的規範，面對科技日新月異，建議衛福部應與國際接軌，相關規範也應及時調整，同時建構台灣取得FDA的標準程序並積極在國內推廣，輔導企業的產品加速取得FDA，並在過程中累積經驗，讓業者可以更快拿到各地FDA的認證，加速推廣國際。如此不僅可以成為台灣企國際化的一環，也建立起競爭障礙。

未來要打造台灣智慧醫療的王道產業生態，就有賴建立一個可以共創價值且利益平衡的合作機制，這也有賴醫療與ICT二方的產業人員多溝通合作，形成新的產業文化。

尤其這個產業文化應該要「百花齊放」而非「一枝獨秀」，因為醫療範圍十分廣泛，不同的科別都有其專業知識，差異化很大，均能找到進一步發展與創造價值的空間，值得積極投入，才能掌握智慧醫療的發展契機，並對台灣的產業及經濟發展注入新能量。

（作者為宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）