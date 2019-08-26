薛承泰／八二三是國民黨的附隨戰役嗎？

2019-08-26 00:24 聯合報 薛承泰（台灣大學教授）



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根據《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，「附隨組織」指「獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構…」。據此，不論是救國團或中華救助總會（簡稱救總）等單位，若沒有國民黨發出的人事派令、撥發經費的憑據，或實質經營的證據，豈能說是「國民黨附隨組織」？

若黨產會要對「附隨組織」擴充解釋，那麼就像是去年民進黨副秘書長所言，「八二三是共產黨跟國民黨打仗」；那個時候的軍隊是國民黨軍隊，帶領打仗的將領是當時國民黨蔣中正所任命，完全符合「附隨組織」的定義，不是嗎？

重點是，國民黨打贏了這場戰役，守護了中華民國，並保衛了「金馬台澎」沒有被共產黨赤化；那麼，「台灣」即應視為國民黨「不當取得」的黨產！而當時的軍隊若視為「國民黨附隨組織」，而「台灣」是國民黨「不當取得」，根據《黨產條例》第二條，那麼這個「不當取得」是要如何「返還」或者「權利回復」呢？

民國四十七年發生戰役時，民進黨並不存在，黨中央不紀念還有道理；然而，民進黨目前是執政黨，若將八二三砲戰定位在共產黨與國民黨的戰役，那麼，這就是「附隨組織」的魔咒。莫怪乎，去年民進黨會認為，不是民進黨在打仗，政府沒派人參加八二三六十周年紀念會，並不覺得哪裡不對！而隔日副總統前往金門「微服出巡」，更不知道問題在哪？

去年國防部在金門舉行八二三砲戰六十周年紀念活動。除了國防部以外的政府高層都缺席，參戰官兵和遺族成了真正的主角。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

妙的是，今年的八二三，蔡總統親自前往金門參加紀念儀式，並且說「沒有當年的浴血奮戰，就沒有今天的中華民國台灣」。今夕是何夕也？筆者自幼親歷此戰役，希望這不是選舉語言，否則怎麼對得起在戰役中傷亡的國軍與百姓？

金門與馬祖過去曾是殺戮戰場，眼睛看得到對岸，子彈更飛得過那一水之隔，蔡總統可曾想像過他們曾經度過的日子。即使在砲戰之後的廿一年，還經歷了「單打雙不打」，金馬軍民默默承受砲火，而台灣就在那段時間開始建設並創造了經濟奇蹟！這難道不該紀念嗎？

平心而論，八二三砲戰雖然已經過了六十一年，這段時間，國民黨幾時曾將整個台灣當作黨產？就像許多所謂的「附隨組織」，雖和當年的國民黨有關，隨著社會的變遷與時空的遞嬗，不僅轉型，也對國家做出了貢獻。

八二三要紀念什麼？當然是曾經參與那場戰役的軍民，別忘了，還有當年默默協助的「附隨組織」。例如，救總於民國卅九年成立，前階段名為「中國大陸災胞救助總會」，其任務之一就是救助金馬戰地，不論是戰時金援構建防空洞、協助疏散的災民就業與就學，以及戰後的學校復原、關懷弱勢與物資運送…等；更不用說，以民間團體（更名為「救總」）身分長期協助泰北義胞的生活、教育與農耕等。這些都是有助於國家與人民的「公益」活動，甚至搭起泰國政府友誼的橋梁。

救國團經過轉型後，也一樣是以公益活動為主，只要是四十歲以上的人們，大多參加過救國團活動，相信目前民進黨在朝的官員許多也有此經歷；不妨回想，當年的救國團是黨產會「今日的想像」，還是社會的正面力量？黨產會若看不到多年來台灣發展的正面力量，又如何知道轉型正義的真諦？