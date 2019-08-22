陳亮恭／醫事人員大遷徙：冰河時代的來臨

2019-08-22 00:00 聯合報 陳亮恭（台北榮總高齡醫學中心主任）



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電影《冰原歷險記》中冰河時期出現動物大遷徙，醫療體系也面臨人力大遷徙的危機，是否進入醫療冰河期仍未得知，但多重因素同時發酵，醫療體系人力資源確實走進艱困期。造成醫事人力遷徙有兩大主因，一是長照服務發展，二是醫師工時制度落實。兩項創新都是進步的制度，以傳統思維經營的醫療體系卻發生衝擊，或許衝擊不是來自長照與工時，而是醫療體系與健保財務運作模式未能因應的結果。

醫師過勞不僅是勞動安全的議題，更是醫療品質的要素，落實醫師工時保障絕對正確，但影響層面也超乎想像。英國進修時，適逢歐盟落實住院醫師工時保障，此時主治醫師成為過勞的代表，住院醫師每日上班八小時，主治醫師一天遇到三位住院醫師，傳統師徒制工作型態儼然巨變，為確保病患服務品質，主治醫師責任變重，畢竟醫療糾紛訴訟主體多為主治醫師。而英國規範須接受完整家庭醫學訓練才能至社區開業，醫院主治醫師工作難以移動，人力流失並不明顯。

英國與ＯＥＣＤ國家自一九八○年代起，醫院逐步減少病床，將傳統住院醫療以整合門診、門診手術、日間留院、社區外展的方式替代，以因應健保經費不足與人力短缺；而台灣醫院持續擴張，醫療服務模式更新有限，健保支付未能有效引領醫療體系轉型，台灣的醫療體系、人力資源、健保財務一步步走向難以回頭的死胡同。

長照發展對於醫療體系也發生影響，由於長照人力不足，政府對各項長照服務價格與照服人員薪資保障吹皺一池春水，猶記保障照服員月薪三萬政策實施，部分單位一時招聘不到駕駛，不是照服員薪資高，而是駕駛薪資低。近年推出各項長照專業服務更是把醫界長年悶燒的鍋蓋打開，「居家復能」、「居家復健」、「居家醫療」、「居家護理」琳琅滿目的詞彙，代表各職類醫事人員積極參與長照，各項服務的財源與規範差異，牽動了醫事人力市場與執業規範。新北市今年上半年合約長照機構增加四○％、長照護理師增加兩百人（約十六％）、長照物理治療師增加七○％、長照職能治療師增加約卅％，人力移動十分明顯。

近年推出各項長照專業服務，財源與規範差異，牽動了醫事人力的移動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據醫事人員相關法規，醫事服務需在醫師醫囑下執行，也是醫療的運作基礎，為了讓各類服務有效進入社區，且避免直接違反醫療法令，各類新名詞與解釋紛紛出爐，有著難以區隔的操作型定義。而服務所得比醫療院所分配所得比例為優，且長照支付不會如健保總額依點值打折。政府近年鼓勵新創事業，許多醫事人員離開舒適圈創業，多元服務鏈結生活產業與照顧服務，設立成本與門檻不高，此番榮景與醫療院所人力不足相輝映，基層醫療院所薪資與工作環境更難以招聘。

快速高齡化是人類歷史未曾發生的現象，新型挑戰屢刷新眼界，解決之道需以宏觀創新的思維產生。醫療品質需要保障、長照需要擴大推動，而長照支出未達預期、健保卻入不敷出，醫療院所與醫療服務仍依循過往，解決問題需要的不是口號，而是洞察時代脈動與未來的宏觀規畫；挖東牆補西牆導致城牆處處坑洞，即將出現或許是系統性崩壞。氣溫飆升的台北懸日之下，卻感受到冰河飄來的一絲涼意。