王正方／楊安澤名列第八

2019-08-16 23:50 聯合報 王正方



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美國民主黨內宣布參選總統共廿二人。七月分兩組（十人一組）作了兩次電視辯論，台灣移民之子楊安澤（Andrew Yang）表現出色，有媒體認為楊排名第八，應當參加下一輪電視辯論。

楊安澤在辯論會上說：「移民被看成代罪羔羊，其實移民對美國經濟貢獻很大。我父親來美國讀研究所，畢業後在ＩＢＭ、ＧＥ工作，他發明了六十五項美國專利。這是個好交易，真實的移民故事，移民應受到尊敬讚揚。」

主流媒體說：「楊先生的話有道理，世界財富五百大公司（Fortune 500 companies），出生在美國境外的新移民創辦了一○一家，另外一二二家公司創辦人，是第一代移民子女。這二三三間公司極富創意，在二○一九上半年，總收入達六．一兆美元（超過日本的年ＧＤＰ），員工一千三百五十萬人。」

新移民不論來自何方，個個拚命工作，矢志在新大陸上建立據點，圓美國夢；通常新移民子女，沿襲父母精神，奮力打拚，貢獻不可思議。美國的富強，端賴新移民積累貢獻；絕非誇大之詞。

圖為楊安澤在曼哈頓與媒體進行線上及線下互動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

川普總統和支持者，很多是認同白種人至上的二世祖，坐享其成還咒罵新移民，視新移民如寇讎。川普狂喊：「那四個移民子女眾議員，滾回原來的窮國家去！」

楊安澤在政見會上暢談美國未來：新科技和自動化技術，包括機器人、軟體和人工智慧，已奪走四百萬個就業機會，這趨勢不會趨緩。當今工廠，見到的都是眾多機器人不停地工作著，人工智能迅速發展，是我們必須面對的現實：那些人人有工作的日子不再回來，未來美國勞動力市場約卅三％的工作會被科技取代。楊安澤說：「我有兩個兒子，他們的成長環境和我完全不同…」

其他參選人忙著互相攻擊：誰吸食過大麻、誰一九八○年代曾贊成種族隔離，誰在檢察長任內剝削囚犯等。他們對美國和全世界的未來，可有什麼認知和想法？

楊安澤腦筋快，分析力強，比別人多想好幾步。楊安澤推出九十七項新政策，詳細具體、有前瞻性，最引人矚目的是「全民基本收入（Universal Basic Income）」：每月發一千美元給十八到六十四歲的美國公民。

他大聲疾呼：「下屆總統不能一味緬懷過去的榮景，必須面對未來，人工智能（ＡＩ）帶來的衝擊非常急迫；如快速發展、高度自動化的亞馬遜公司，迫使傳統中小企業紛紛倒閉。現在是選出一位喜愛數學的亞裔總統的時候了。」

言之有理，數學理解力偏低的領導人，怎懂得突飛猛進的科技發展？ＣＮＮ主播安德森．古柏（Anderson Cooper）訪問楊安澤時說：「我只聽懂了你所說的廿五％，但是覺得它非常有意思。」

楊安澤是亞裔，無從政經歷，知名度低；他善於運用網上作業，網民組成「楊幫（Yang Gang）」，七周內募到一百七十多萬美元，捐款來自十一萬多筆小額捐款者。網路聲量能否轉化為民意支持度、大量選票，是他面臨的挑戰。

政治保守的美國，選一位亞裔總統的路漫長而遙遠。但經過這次民主黨初選，Andrew Yang不再是個陌生名字。

（作者為電影導演）