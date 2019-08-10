王健壯／百分百言論自由是個笑話

2019-08-10 23:52 聯合報 王健壯



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民進黨政府矢言要追求百分百的言論自由，但事實卻正好相反；民進黨政府聲稱打擊假新聞絕不會侵犯言論自由，但事實也正好相反；台灣的言論自由正被民進黨政府一點一滴限縮侵犯，這才是事實。

過去一個月，這個政府至少已經「法辦」了八件有關言論自由的案件：

一、一位工程師在臉書轉貼蘇貞昌參加公祭簽名後丟筆影片，遭刑事局移送後，法院裁處一千元罰款。

二、調查局高雄市調處前任副處長在ＬＩＮＥ群組轉貼蘇貞昌丟筆影片，被記大過處分，並遭移送法院，最近已申請提前退休。

三、多位民眾在ＬＩＮＥ上轉貼「蔡英文送海地七十五億元」訊息，刑事局逮捕四人移送，其中一位七十歲婦人被裁罰三千元。

四、一位大學男生在ＰＴＴ上貼文並擷圖，誤指圖片中與陳菊合影的男子是國安私菸案嫌犯，遭陳菊辦公室告發，並被刑事局移送法辦。

五、一名退伍軍人在臉書發表「蔡英文花一億兩千萬修官邸」訊息，經總統府政風室報案，刑事局約談當事人後將其移送。

六、台南一名男子在ＬＩＮＥ上發表「蔡英文以不公平手段介入民進黨初選」訊息，遭調查局偵辦並移送。

七、一名男子在臉書發表「蔡英文出訪友邦，華航機師直接將飛機往北京降落」訊息，遭調查局以涉嫌煽惑罪函送地檢署偵辦。

八、一名男子在臉書發表圖文，指稱圖片中「這個光頭佬雙手一直在揩油」，被民眾告發影射蘇貞昌，遭刑事局傳喚。

日前一位大學生在PTT上貼文並截圖，請問鄉民陳菊後方男子是不是私菸案嫌犯，就被刑事局移送法辦。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這八個案件有幾個共同點，其一，都是在臉書、ＬＩＮＥ或ＰＴＴ上發表訊息；其二，都與蔡英文、蘇貞昌、陳菊有關；其三，都由警察機關或調查局主動偵辦；其四，多數案件都依「社會秩序維護法」處理。

有人或許認為，這些案件其中多數都是散布不實訊息，法辦何錯之有？問題是，蔡英文等三人對這些訊息都曾駁斥或澄清，何以仍非法辦不可？而且，網路上有關藍營政治人物的

不實訊息也很多，警察機關何以從不主動偵辦？更嚴重的問題是，何以多數案件都是依「社維法」中「散布謠言，足以影響公共安寧」的罪名偵辦？

過去政府限縮言論自由的法律依據，不是刑法就是民法，這幾年「社維法」卻成了侵犯言論自由的最廉價工具。但什麼叫「影響公共安寧」？前述八項涉及蔡英文等人的案件，即使都屬不實訊息，但對公共安寧究竟有何影響？而且，各級法院過去的多項判例，對影響公共安寧的構成要件都是這樣定義的：必須讓人心生恐懼或造成社會恐慌，但這八個案件卻無一案符合這項要件，法辦並裁罰當然有錯，即使祇罰款一元也是有錯。

況且，警察機關處理有關涉及言論自由的案件，並且決定如何裁罰以及是否移送，一向備受法界人士質疑有違「功能最適原則」，大法官六八九號解釋也曾有所質疑與提醒。但警察機關這幾年不但未從管制言論的角色退位，反而比過去更變本加厲，「社維法」的「影響公共安寧罪」，也變得像中國大陸的「尋釁滋事罪」一樣，都成了政府侵犯言論自由可恣意濫用的「口袋法」與「口袋罪」。

以後再聽到蔡英文等人夸夸其談百分百言論自由時，請當笑話來聽；但要注意的是，當官的可亂講笑話，人民亂講笑話，例如有人講「把蔡英文出訪飛機降落北京」這樣的笑話，卻可能被移送法辦；當然，更不能把「貸款」說成是「送錢」，切記切記。（作者為世新大學客座教授）