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劉憶如／台灣純網銀起步 期待普惠金融

2019-08-01 00:10聯合報 劉憶如（香港北威顧問公司董事總經理、台大財務金融系兼任教授）

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台灣「純網路銀行」核准名單七月三十日出爐，三家申請銀行皆獲得許可，啟動台灣金融新篇章。這是繼二十八年前民營銀行開放設立後，台灣首次再度開放新銀行。這三家純網銀，是否能建構普惠金融，提升傳統銀行較為忽略的偏鄉服務；並激起台灣數位金融之活力，創造鯰魚效應，是最值得關注的焦點。

金管會上月30日公布純網銀許可設立名單，原本「三搶二」，結果三家全上。 圖／聯合...
金管會上月30日公布純網銀許可設立名單，原本「三搶二」，結果三家全上。 圖／聯合報系資料照片
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「純網銀」的設立在台灣雖屬創舉，但其實在世界各地已行之有年。美國一九九五年成立全球第一家純網銀，英國接著在一九九九年開設歐洲第一家，並帶動歐洲之設立風潮。亞洲國家則以日本起步最早，二○○○年成立首家純網銀迄今已有八家；市占率最大的則為樂天銀行。另外，中國大陸純網銀也自二○一五年起陸續成立，騰訊旗下的微眾銀行、阿里巴巴旗下的網商銀行，更都自二○一七年起，就已分居全球純網銀第一名及第二名的寶座。

一般而言，純網銀的成本和獲利，都有異於傳統銀行之處；兩者之間的競爭也因此各有長短。台灣傳統銀行家數甚多，許多人擔心純網銀開放後，銀行間的競爭會更加激烈；但事實上唯有透過公平的競爭，才能促進台灣金融業的進步，也才能讓台灣的企業及個人客戶，得到更優質的服務。

以成本來說，純網銀既然是百分之百的純網路銀行，所有銀行與客戶間的業務往來，都是透過網路或行動裝置、應用程式（App）去進行；因此除了銀行的總部設有實體辦公處所之外，其他任何地點都不設分行。純網銀在租金及人員等營運費用上，較傳統銀行低廉許多。不過當然，純網銀在期初建置資訊系統之投入及投資，卻絕對是非常可觀的。

另外，純網銀的競爭利基，在於藉由科技手段，實現業務創新；並得以將銀行的服務，拓展至傳統銀行忽略的客群或地區。例如，小微企業、青年創業、或甚至沒有銀行進駐的偏鄉地區居民，貸款一向較為困難；但是純網銀則能夠利用ＡＩ、互聯網大數據等技術，有效地接收到這群客戶，並利用科技力量，實現對這些客戶的徵信分析、雲端審批等風險控管工作，也因此得以經由在線申請、免除傳統銀行所要求的抵押和擔保，迅速完成簽約程序。

居全球純網銀第一大的微眾銀行，就給了這種「普惠金融效應」一個清楚的驗證：在微眾銀行的貸款客戶中，百分之七十八為大專及以下學歷，百分之七十六為非白領從業人員；百分之九十二的貸款餘額低於人民幣五萬元。這些客戶往往被傳統銀行認定為「高風險」族群，但微眾銀行接收這群客戶，不但創造利潤成為純網銀的龍頭，更創下不良放款僅有百分之零點六四的佳績。

台灣此次獲得純網銀執照的三家銀行分別為：中華電信及兆豐銀行主導的「將來銀行」、日本樂天集團及國票金主導的「樂天國際商銀」、以及由LINE和台北富邦銀行主導的「連線銀行」。這三家純網銀預計將於明年開業，我們慶幸台灣終於跟上世界潮流、進入純網銀時代；更期勉三家純網銀能發揮科技及金融整合的力量，為台灣創下普惠金融楷模；成就自己，並照亮台灣每個角落。

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