王健壯／現在不是保持沉默的時刻

2019-07-28 00:37 聯合報 王健壯



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政客利用危機、誇大危機甚至製造危機而濫權雖然可怕，更可怕的是多數人因冷漠、無知或怯懦，坐視政客恣意妄為，卻沉默無語也一無作為。

麥卡錫掀起紅色恐慌肆虐美國那幾年，民調發現有超過五成以上的民眾支持他，記者把他捧成媒體寵兒，知識社群鴉雀無聲，連總統與國會議員也不敢輕攖其鋒；麥卡錫主義之所以變成黑暗年代的代名詞，就是政客濫權但社會沉默的慘痛例證。

但美國當年是否確實面臨紅色威脅？當然。國民黨統治的中國短短幾年變成了紅色中國，蘇聯在戰後已研發完成原子彈，外交官與科學家被指控為蘇聯間諜而被判刑，蘇共與中共聯手在朝鮮半島發動戰爭，這些內外危機讓多數民眾都心生恐懼，都有強烈的亡國感。但誰丟掉了中國？誰洩漏原子彈機密給蘇聯？每個疑問都引發恐懼，恐懼散布到最後，便出現誰是持卡共產黨員，誰是共黨同路人這樣的猜疑與指控，杜魯門更在聯邦政府機關進行大規模的忠誠調查，紅色恐慌影響之大之深可見一斑。

眾議院的非美活動委員會，麥卡錫在參議院的調查委員會，就是紅色恐慌的兩個產物。而所謂的「非美」，就是「不忠」的同義詞；但什麼叫不忠？麥卡錫的定義是：你讀過馬克斯，不忠；去過莫斯科，不忠；有親戚朋友信仰共產生義，不忠；年輕時參加過左派聚會，不忠；不忠就是叛徒，就有顛覆嫌疑。在有罪推定的這種邏輯下，民主國家的政治獵巫，恐怖如同中古時期的宗教獵巫，反紅色威脅的運動也變質成亂扣紅帽的政治鬥爭。

蔡政府不斷拉高抗中態勢，輔以各項緊縮兩岸法令不斷出爐，麥卡錫主義的鬼魅正籠罩台灣上空。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 第一個站出來對抗麥卡錫的是他的同黨同僚，女性參議員Margaret Smith。史密斯在她那篇「良心宣言」中，有這樣幾句話：「現在最大聲高喊美國主義的那些人，就是最經常在搞人格謀殺、破壞美國主義基本原則的那些人」，「共和黨要贏得勝利，但不能依靠恐懼、無知、偏執與誣陷的『四騎士』迎向勝利」，這篇宣言後來雖留名青史，但當時卻未撼動麥卡錫主義於萬一。

史密斯的國會同僚，因怯懦而不敢簽署宣言聲援她，當年前後兩任總統在「麥流」如日中天時，也是三緘其口毫無作為。杜魯門雖然在麥卡錫誣陷馬歇爾時，曾嘲諷他「替馬歇爾擦鞋都不夠格」，但也僅此而已，更何況他發動的忠誠調查，對民主的危害與麥卡錫相差無幾。而艾森豪替自己怯懦所找的藉口是「我不跟這傢伙在臭水溝裡打混戰」。

讓「麥流」橫掃美國的新聞界，當然更是麥卡錫的共犯，多數記者都像是麥卡錫的速記員，知名調查記者Jack Anderson更是麥卡錫的首席策士，晚年他寫「一個扒糞者的懺悔錄」時，很後悔自己曾經有過這段不光榮的歷史；直到ＣＢＳ當家主播Ed Murrow直面挑戰麥卡錫後，美國媒體才變成挽救民主的旗手。

莫洛反麥卡錫的警句，句句發人深省：「我們絕不能混淆異議與不忠，要經常牢記，指控不是證明，定罪要依證據以及正當法律程序」，「我們不能被恐懼驅迫而走入非理性的年代」，「現在不是那些反對麥卡錫作法的人保持沉默的時刻」，「錯誤不盡然都是他的，他並未創造恐懼的處境，衹是成功操縱利用了恐懼」，「錯誤，無關命運，而與我們自己有關」。

六十多年前莫洛講的這些話，適用於今日美國，更適用於今日台灣；現在沉默，將來後悔，這是歷史的殘酷教訓。

（作者為世新大學客座教授）