葉銀華／如何有效促進大學合併？

2019-07-23 00:14 聯合報 葉銀華



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在台灣，大學治理環境越來越具挑戰性！少子化與海外就學，挑戰大學招生；同時，大學預算與國際排名，相對競爭國家，有停滯不前，甚或降低現象。而大學家數多，似難有大幅進步空間，因此合併成為教育部重大政策。

近來大學合併案例，已完成有高雄應用科大、第一科大與海洋科大，及清大與新竹教育大學；如火如荼進行的有交大與陽明大學，開始談的有中山大與高雄大學，以及台灣科大、雲科大與屏科大。隨著合併意願增加，要問的是，規模變大，能增加競爭力？

要回答此問題，必須回到大學本質。大學是集合各類學科的共同體，允許老師、學生從事學術深度或廣度的研究與學習；而相關學術成果與培育人才，能夠協助社區、國家，乃至人類發展。為了達成上述目標，獨立地追求學術發展為必要條件，因此大學自治與學術自由為大學治理的二大根基。大學的大，不在於規模，而在於包容性！此為各大學討論合併的重心，教育部也應基於此觀點，修正相關辦法與提供獎勵計畫。

台科大校長廖慶榮（由右至左）、屏科大校長戴昌賢、雲科大校長楊能舒，日前宣布推動併校計畫。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

依照國立大學合併推動辦法第三條第二項，合併有存續合併與新設合併，存續合併是指僅一校存續，其他學校變更為存續學校之部分，亦即校名為存續學校之校名。而新設合併是指另定新校名，而參與合併各校均消滅，如同成立新的國立大學。同辦法第十二條規定，新設合併後之第一任校長，依專科以上學校設立變更停辦辦法第廿七條規定比照大學法第十條，由教育部組織遴選小組直接選聘之。

上述合併方式定義，緣自企業合併，然而大學畢竟不是企業，理應有不同思維。企業由股權決定控制權，大學則應本著自治與學術自由為之。其實，大學合併只有二種，以參與合併之一學校校名，或新校名合併，本質上都是存續合併。參與合併的學校都有為數眾多校友與退休教師，若以新設合併，則學校都被視為消滅，特別對於歷史悠久者，恐有影響合併意願，此點教育部已提修正案。

進一步，若參與合併大學，研究教學實力相當，亦即可稱為強強併，很容易會以新校名合併，亦即新設合併，又由教育部指定合併後第一任校長，若再續任則有影響八年之久。以目前的生態與之前紛擾，恐阻礙合併推動。

基於大學自治精神與鼓勵強強併，建議修改國立大學合併推動辦法與專科以上學校設立變更停辦辦法，不管是以原一校名或新校名合併，都是存續合併，合併後第一任校長，不適用新設大學規定，準用國立大學校長遴選方式，由參與合併學校共同決定。當然，此修正若有一些細節需要界定與規範，也應一併檢討。

最後，什麼是好的大學合併？就是有明顯的合併綜效，能提升學術研究與應用的包容性。因此，不鼓勵的是合併後，只是在同一校名，不同校區維持原有運作的最低合併效果方式為之；亦即大學合併不是僅追求大學數目的減少。由於大學合併，教育部得視整體資源情況，優先補助經費，因此教育部應以參與合併後，有新的、有價值的研發成果，增加學術深度或廣度，進而增強學生的學習效能，作為補助經費的標準。

（作者為交通大學資訊管理與財務金融系教授）