親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
記者悄悄話
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞

台灣人搭火車不排隊的原因 一張圖告訴你

葉銀華／如何有效促進大學合併？

2019-07-23 00:14聯合報 葉銀華

分享

在台灣，大學治理環境越來越具挑戰性！少子化與海外就學，挑戰大學招生；同時，大學預算與國際排名，相對競爭國家，有停滯不前，甚或降低現象。而大學家數多，似難有大幅進步空間，因此合併成為教育部重大政策。

近來大學合併案例，已完成有高雄應用科大、第一科大與海洋科大，及清大新竹教育大學；如火如荼進行的有交大與陽明大學，開始談的有中山大與高雄大學，以及台灣科大、雲科大與屏科大。隨著合併意願增加，要問的是，規模變大，能增加競爭力

要回答此問題，必須回到大學本質。大學是集合各類學科的共同體，允許老師、學生從事學術深度或廣度的研究與學習；而相關學術成果與培育人才，能夠協助社區、國家，乃至人類發展。為了達成上述目標，獨立地追求學術發展為必要條件，因此大學自治與學術自由為大學治理的二大根基。大學的大，不在於規模，而在於包容性！此為各大學討論合併的重心，教育部也應基於此觀點，修正相關辦法與提供獎勵計畫。

台科大校長廖慶榮（由右至左）、屏科大校長戴昌賢、雲科大校長楊能舒，日前宣布推動併...
台科大校長廖慶榮（由右至左）、屏科大校長戴昌賢、雲科大校長楊能舒，日前宣布推動併校計畫。圖／聯合報系資料照片
分享

依照國立大學合併推動辦法第三條第二項，合併有存續合併與新設合併，存續合併是指僅一校存續，其他學校變更為存續學校之部分，亦即校名為存續學校之校名。而新設合併是指另定新校名，而參與合併各校均消滅，如同成立新的國立大學。同辦法第十二條規定，新設合併後之第一任校長，依專科以上學校設立變更停辦辦法第廿七條規定比照大學法第十條，由教育部組織遴選小組直接選聘之。

上述合併方式定義，緣自企業合併，然而大學畢竟不是企業，理應有不同思維。企業由股權決定控制權，大學則應本著自治與學術自由為之。其實，大學合併只有二種，以參與合併之一學校校名，或新校名合併，本質上都是存續合併。參與合併的學校都有為數眾多校友與退休教師，若以新設合併，則學校都被視為消滅，特別對於歷史悠久者，恐有影響合併意願，此點教育部已提修正案。

進一步，若參與合併大學，研究教學實力相當，亦即可稱為強強併，很容易會以新校名合併，亦即新設合併，又由教育部指定合併後第一任校長，若再續任則有影響八年之久。以目前的生態與之前紛擾，恐阻礙合併推動。

基於大學自治精神與鼓勵強強併，建議修改國立大學合併推動辦法與專科以上學校設立變更停辦辦法，不管是以原一校名或新校名合併，都是存續合併，合併後第一任校長，不適用新設大學規定，準用國立大學校長遴選方式，由參與合併學校共同決定。當然，此修正若有一些細節需要界定與規範，也應一併檢討。

最後，什麼是好的大學合併？就是有明顯的合併綜效，能提升學術研究與應用的包容性。因此，不鼓勵的是合併後，只是在同一校名，不同校區維持原有運作的最低合併效果方式為之；亦即大學合併不是僅追求大學數目的減少。由於大學合併，教育部得視整體資源情況，優先補助經費，因此教育部應以參與合併後，有新的、有價值的研發成果，增加學術深度或廣度，進而增強學生的學習效能，作為補助經費的標準。

（作者為交通大學資訊管理與財務金融系教授）

教育部校長遴選新竹屏科大清大交大競爭力升學少子化
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

蘇蘅／「動物農莊」式的代理人法來了

2019-07-22 00:18

盛治仁／德國高速公路與桃機行李轉檯

2019-07-20 23:21

嚴震生／阿姆斯壯登陸月球五十年

2019-07-19 23:44

方祖涵／各自表述的愛國主義

2019-07-18 23:20

施振榮／創新創業的新思維

2019-07-18 00:47

陳立恆／多元，才是民主自由最好的防線

2019-07-16 23:29

熱門文章

板橋站發生普悠瑪死傷事故 現場封鎖3股道

2019-07-22 13:25

特勤走私菸 消失的600條竟是藏在這裡

2019-07-22 20:46

國安人員走私免稅菸 國安局長彭勝竹請辭獲准

2019-07-22 20:07

影／酒駕女2度360度迴轉衝撞人群 民嗆警：為何不開槍

2019-07-22 08:47

住宅補貼申請今日開跑 哪些人可受惠？

2019-07-22 10:55

國安人員走私免稅菸蔡英文震怒 府：吳員調離現職

2019-07-22 15:43

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

影／孕婦也打！香港白衣人元朗暴行曝光 1人命危

2019-07-22 13:28

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top