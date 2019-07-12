薛承泰／家戶電話民調落伍了嗎

2019-07-12 00:12 聯合報 薛承泰



分享 facebook

我在一九九○年代初期在台大教授「社會研究方法」，民意調查即為議題之一，內容除編排題目、訪問方式，還有抽樣方法等；當時學生現在都已是民調公司負責人或執行者。

當時的民調主要透過電話，早期是在電話號碼簿進行抽樣，後來有了電腦電話訪問輔助系統（簡稱ＣＡＴＩ）就方便多了。即使如此，為了具有代表性，抽樣時通常會考量地區、年齡、性別等人口組成。

電話號碼是「人」來申請，但設置在「戶」中，當然只能代表「戶」而不是「人」。電話號碼的前幾碼雖能辨識所在地區，如何知道接電話的人是否符合「資格」？於是就有「戶中選樣」。

接下來，好不容易打通了電話，如果戶中沒有適合人選，或有適合者但不接電話或不在，該怎麼辦？於是就有替代樣本。

電話訪問完成後，民調公司通常以樣本數達到一○六八或以上，據此公布誤差在正負三個百分點以內。其實這個誤差值，通常都沒有計入民調過程中產生的誤差。

國民兩黨初選就頻有是否納入手機民調的討論。郭台銘直接質疑黨中央為何不納手機民調。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經過卅年，雖然家用電話還在，但多數人已很少使用電話進行聯絡或處理事務了。一九七三年摩托羅拉公司發明第一台手機，四十餘年來發展迅速，智慧型手機問世，更改變了人們的通訊方式，甚至人與人的關係。ＮＣＣ去年曾公布，台灣行動通訊用戶達二千九百萬，其中４Ｇ就有二千五百萬，比台灣總人口還多！

今日採用家戶電話進行民調，顯然是落伍了，可是有更好的方式嗎？一般人會回答手機。儘管手機普及率在台灣非常高，可是每個人的使用度不同，擁有的門號數也不同，這是進行民調普遍擔心的事。

以目前國民兩黨為大選所進行的民調，樣本數通常只有幾千，重複抽中的機率其實很低，況且擁有多門號者，通常和職務與職位有關，這批人通常也沒空接受民調。這個擔心，還比不上電話訪問找不到適當人選呢！

透過智慧型手機進行各類調查，近年已很普遍，為什麼許多民調公司不建議選舉民調這麼做呢？首先，他們投資的ＣＡＴＩ系統、電話機組及訪員都用不上了；其次，如何選定可靠的通訊軟體來進行，這才是主因。

近年興起的Instagram（ＩＧ）強調傳送照片與影像功能，尤受年輕人歡迎，竄起速度很快，在台灣用戶超過七百萬。臉書（Facebook）在全球有廿億以上用戶，遠超過YouTube的十五億與ＩＧ的七億，在台灣則仍次於LINE。LINE特別受到東方人喜愛，台灣已超過二千一百萬人使用，筆者曾給LINE一個詮釋：Link Instantly Net Everywhere。

換言之，若能透過LINE進行民調，儘管無法得知在廿歲以上人口LINE的分齡覆蓋率，無論如何都好過於家戶電話。只要能設計出隨機選樣與徵信功能，設定調查期間（例如三天），時間結束後，再從完訪的訊息中（假設有一萬份），根據選民結構進行加權即可，這樣進行快速，也可以防止重複受訪。

總之，手機已逐漸取代家用電話，而手機是直接接觸「人」的載具，將來關於選舉民調，即應以手機為主，這也會迫使大家發揮創意，設計出好用的民調APP。又快、又省錢、又有代表性，這不就是資訊社會的特質嗎？

（作者為台灣大學教授）