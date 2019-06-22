陳立恆／慈善基因，企業抗衰老的秘密？！

2019-06-22 23:38 聯合報 陳立恆（亞太文化創意產業協會創會理事長）



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上月下旬，應邀參加印度塔塔集團旗下TCS在台舉辦的商界餐會，席間和印度臺北協會會長史達仁、助理會長司馬哲聖及塔塔集團亞太區總裁Girish Ramachandra、台灣區總經理馬凱薩等人相見甚歡。

因前幾年前進印度關係，我和史會長、馬先生有過數面之緣，前者是一位對於信仰與修行都自有一番心得的不俗人物，熱衷參與媽祖遶境之類的祈福慶典，算是相當深入民間的外國友人；後者則是在商不一定言商的性情中人，當初我們試圖南向印度，過程周折不足為外人道也，各種風土、法規、物流的疑難接踵而至，他不計利弊得失替我們斡旋盤算，以至當我對印度市場惴惴難定之際，卻對某部分的印度人文精神另眼相看。

那天餐會，我對印度的另眼相看更上層樓，亞太區總裁提及集團控股母公司（TATA Sons）三分之二的股權，是由慈善信託擁有，相當於集團年利潤的六十五％都流向慈善公益，因為創始人詹姆斯吉．塔塔認為：「對一個自主企業而言，社會不只是它的利益關係方之一，更是它存在的終極意義。」從任何角度看，這個以慈善公益為核心的營利模式，在現代企業管理中絕對可稱為超前而偉大的商業觀點。

N Chandrasekaran主席Tata Sons於2019年1月18日在印度古吉拉特州全球峰會開幕式上發表講話。 （歐新社資料照） 分享 facebook

不知道多少人認識這個總市值堪比一個中等經濟體的印度超級公司，塔塔之於印度、猶如三星之於韓國，人一到印度境內，塔塔的身影就無所不在，可是相比三星驕奢狂恣的家族形象，塔塔家族的名聲顯得分外低調敦厚。根據不完全統計，世界上約有幾萬家超過百年歷史的公司行號，但九成以上都是小於兩三百人規模的中小微企業，且大多聚集在日本、美國、西歐等先進國家區域，對於印度如此混亂，又無法擺脫種姓、歧視、官僚、公衛、基建、治安等深層結構弊病的國家而言，能有這個傳承一百五十年、超過五十％跨國營收的家族型上市集團，實屬難能可貴，我相信它的長壽與活力，和它的慈善基因，有著密不可分的關係。

我對這樣的慈善基因，極有共鳴；因為家庭信仰緣故，從小就認定「慈善」是理所當然的人生功課，故經營企業後，一直堅持將慈善基因帶入企業文化中。除了虧損期，我幾乎每年都會加發一筆年終鼓勵員工自由捐助，也會在利潤中固定提撥相當比例，支持文創協會及藝文競賽等相關活動，例如今年在法國大皇宮的展位空間將全部留給光點計畫的優秀作品。誠然，相比塔塔或The Giving Pledge之儔的湧泉之勢，我們這種中小企業的能力，至多算是涓涓細流；可是這幾十年來，我真實感受到慈善對於企業經營的正向影響。

易經有云：「積善之家必有餘慶」，塔塔的慈善基因，或許正是台灣家族企業急需的抗衰老秘方，君不見台灣乃至於整個華人社會，因種種原因，還沒有什麼能夠存續百年的大型家族企業。也許有了慈善基因的培養與加持，在這個追求穩定的昇平年代，台灣出現一兩個可和塔塔並駕齊驅的長青企業亦未可知。（作者為亞太文化創意產業協會創會理事長）