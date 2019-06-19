方祖涵／地球需要的永續未來

2019-06-19 23:43 聯合報 方祖涵



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美國職棒大聯盟，七月將在克里夫蘭舉辦明星賽，資源永續會是比賽推廣主軸活動之一。除在各項比賽進行時貫徹綠色觀念外，聯盟還將購買可再生能源及水資源憑證，用來抵消球員飛到克里夫蘭市消耗的碳足跡。去年明星周在華盛頓國民球場舉行，是北美主要職業運動聯盟首次獲得「運動責任評議會」認可賽事。

大聯盟不只在環境資源上推廣永續運用，近年來對城市落後區塊投注資源推廣社區棒球，亦是為未來人力資源永續性作準備。職業籃球與美式足球等其他北美職業運動聯盟同樣相繼加入「綠色運動連線」，把環境意識變成經營重點。近期興建的職業運動場館，幾乎都會得到綠色建築認證。

儘管川普政權持續挑戰地球暖化議題，「永續性」這幾個字卻反其道而行，漸漸變成全世界主流觀念，前述職業運動現況即為大環境進步後的結果，在資本市場裡「永續性投資」的快速成長更是顯著證明。

資源永續已是美國職棒大聯盟的主軸活動之一。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 所謂永續性投資，是不把獲利當作唯一指標，資金僅限放在能夠增進社會與環境福利企業體的投資策略，像石化業就一定被排除在外。根據全球永續投資聯盟研究，在過去兩年間秉持此信念所做的投資金額已提升百分之卅四到達卅七兆美金，成長原因包括大型機構如日本政府與紐約退休基金的支持，而個人投資者也越來越重視自己的錢是否投注於正確目標。

尤其是女性與八○年後出生的千禧世代。美國銀行對用戶做了問卷調查，發現在千禧世代富裕階層裡，高達百分之七十七的人對乾淨能源、性別平等，以及水資源保護等項目已從事投資或表達高度興趣。而另外研究也發現不管是女性投資者或投資顧問，都有超過半數把永續投資當作主要考量。

上周華爾街時報用另一個有趣角度驗證同樣趨勢：過去一年裡，跟永續投資有關的手機應用程式被下載兩千四百萬次，不僅是三年前數字一倍，更超過其他投資軟體非常多。換句話說，新世代不再只想發大財，對地球未來也很重視。

事實上，正因保守勢力最近在各地強力反撲造成的環境與社會傷害，資本市場永續觀念變成重要救贖。四年前聯合國列出十七項未來發展計畫，從消除饑荒與不平等到提供乾淨能源與飲水，估計每年都需要五兆到七兆美金新投資才能達成，永續趨勢是否繼續成長無疑是最大關鍵。

雖然永續投資不再單純著重獲利，並不代表結果一定不如傳統方法，相反地，由於未來如同預期般發展，在環境議題站在正確角度的企業通常有較佳表現。「就像所有公司都用網路之後再也沒有『網路公司』一樣，有一天，永續投資這個名詞將會消失，變成投資市場的基本標準」，一位重量級基金經理人在廣播訪問裡斬釘截鐵地說。

我們的地球，真的迫切需要那樣的未來。（作者為運動文學作家）