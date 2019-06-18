薛承泰／以房養老是三明治世代最後防線

2019-06-18 00:20 聯合報 薛承泰



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上有父母須照顧，下有子女需培養，自己還在工作，夾在中間的這群人這就是三明治世代。其實多數人在一生中都會面臨此狀況，只是時間長短不同。在台灣，當前五十五歲至六十五歲的人，很可能成為三明治的時間最長。這群人通常不到卅歲就成家有了小孩並開始照顧父母，經過了二、三十年，子女可能還賴在家裡，而父母已經年邁，更需要照顧。

很不幸，當他們才要步入老年，準備喘口氣時，政府卻要砍他們的退休金，還讓年輕人認為他們是機會的剝奪者，把低薪原因歸咎於退休金拿太多！也許他們並不期待子女和他們一樣，願意照顧父母；然而最不想面對的是，子女對他們惡言相向，毫不顧及養育之情！

最近看到衛福部的統計，近十年來老人遭家暴通報案件增加近四倍，施暴的家人許多是子女，要不是啃老族，就是有不良習性（酗酒吸毒等）或失業在家。加上每年都會有幾件弒父（母）的慘劇發生，真是不勝唏噓！「天下無不是的父母」，到了今天社會，竟然會變成一句屁話！

根據金管會統計，2015年底至今年3月底，各家銀行辦理以房養老逆向抵押貸款，核貸件數累計3362件、年增38.6%，核貸金額新台幣184.34億元、年增41.2%。其中女性申貸戶占比54.34%多過男性。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這群三明治世代乃台灣的二次戰後嬰兒潮，曾協助父母脫離了貧困，也帶給了子女空前的機會與物質生活，數十年來心中懷著一個理想：要讓父母生活安定，要讓子女過更好日子。如今卻得誠惶誠恐，擔心落入「下流老人」！這個名詞原本是用來形容日本「團塊世代」（一九四五至一九五○年出生）成為老人的不堪晚景，如今在台灣也隱然若現。

儘管我國整體人口的貧窮率低於ＯＥＣＤ國家的平均，相信嗎？台灣老人的貧窮率，正在步日本與韓國後塵，已明顯高過於ＯＥＣＤ國家老人的平均。主要原因，就是所得下降；即使有些人每月有退休金可領，但不全是用於自己的生活所需，還須分一些給配偶、高齡父母，甚至是經濟尚未獨立的子女。

為了幫老人找尋經濟來源並減輕家人的照顧壓力，過去馬政府曾提出「以房養老」的措施。筆者曾分析，由於嬰兒潮世代不動產多是自己賺來的，他們子女少，將來照顧的能力與意願不如過去，「以房養老」最佳推動時機即是這群人步入老年，時間就是二○二○年之後。

「以房養老」正式名稱為「不動產逆向抵押」，於民國九十八年行政院通過作為關懷老人諸多方案之一，曾於一○二年推出「試辦」方案，但沒多久即喊停。原因一方面是因採「公益型」，對象必須是中低收入戶的獨老且不動產沒有繼承人，此資格甚嚴；另一方面，當時衛福部即將成立，可能是因該方案很難放入衛福部所屬單位而喊停。然而，外部效益卻因此而展開，幾個官股銀行接手並推出不同的「套餐」。

據金管會統計，目前核貸金額已達一八四億元之多，此趨勢正在發展，乃因台灣住屋持有率約八十五％，世界少有的高，對於「窮得只剩下房子」或「不想將房子留給子女」的老人，若將房子抵押出去後，每個月可以拿到一筆錢且仍可住在自己的房子。若能配合「長照保險」，即可構成養老的最後一道防線。

簡言之，既然過去花了二、三十年打拚才擁有了房子，為何不能在退休後，讓房子來養自己二、三十年呢？尤其是當子女靠不住，政府又不可信任時，這是活著有尊嚴的選項。（作者為台灣大學教授）