王正方／執政做了很多的事？不提也罷

2019-05-10 23:34 聯合報 王正方（電影導演）



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選舉快到了，執政當局不斷提醒：我們做了很多事；做了什麼事？立即想到的：一例一休、年金改革、處理不當黨產、東廠的轉型正義…，都頗有爭議；對爭取選票的幫助不大。

有承諾了卻完全沒做的事：「二○一九年英文正式成為台灣第二官方語言」；去年行政院長提出這項工作指標，當時頗獲好評，不少人鼓掌。過去了三分之一多，如今沒見到「第二官方語言」的政令推動或任何宣傳活動；政府機構上下的英語水準還停留在原處，或不進則退？

行政院長換人做，大家正忙著爭取當總統候選人，而且英語好不好與「登大位」關係不大，誰管什麼第二官方語？然而執政者的承諾民眾很重視，為了某種政治目的就隨口說說，極為不妥。更何況台灣的英語水準確實有待提高，否則國際化、與國際接軌等都是空話。記得游錫堃任行政院長時，也曾提過要提高全台英語水準，事後無下文。他說過：「My English is very bad.」至少游先生說了老實話。

賴清德任行政院院長時曾拋出台灣雙語國家議題，委由教育部研議，內容包括增加英語授課時數、幼兒園也可教導英文等，但人去政息。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「二○二五年全台灣成為無核家園」，許多民眾都贊成，執政者有全權處理。只剩六年半時間，綠色能源發電，能夠達到百分之廿的全台供電量嗎？台灣民眾非常期待。

領導人不斷保證，不會缺電；卻見不到綠能發展藍圖、具體執行計畫、日程表、進度報告等。大家見到的是：各核電廠退役的日程不變，啟動各燃煤火力發電廠，中南部的空氣汙染日見惡劣，民眾怨聲載道。台中市長盧秀燕說：「十部台中火力發電機組都是燃煤發電，替代核能的綠能在哪裡？是不是在用中部人的肺發電？」

幾位專家學者，拿著他們的數據說：「燃煤發電只占空氣汙染的百分之十以下。」高級官員說：「我們以後燒乾淨煤。」沒有說服力，民眾不買帳。

台灣人不反對廢核，只是還沒見到廢核的成果，而且當前的廢核計畫、或無計畫，令人茫然。據了解，目前台灣只有兩座四百萬瓩（四ＭＷ）的離岸風力發電機，到二○二五年必須有五千五百ＭＷ綠能來發電，方能達成指標；以每台風機八ＭＷ計算，六年半內需建好六八七座風機，四天不到要建好一座；可能嗎？也盼望有大量太陽能發電設備，也沒見到進程報告，願聞其詳。據說：六年半後，火力發電遠超過全台供電的百分之五十。

「以核養綠」是務實的緩衝辦法，過程據說較平穩、可靠，最終目標還是達成「無核家園」。「以核養綠」公投案獲五百八十多萬票通過。但提到核電廠延期退役，等於政治不正確，此乃當下的民粹指南。最近舉行「廢核遊行」，執政者已當家做主了，何必搖旗吶喊，在抗議自己？快去開發綠能源就好了。

立法院三讀修正通過：電業法第九十五條條文，刪除「核能發電設備應於中華民國一一四年前，全部停止運轉」的條文。刪除條文，也算作事？這是間接承認六年半後無法達成全面廢核吧！典型的台灣版內耗。

若為政者無私心、有計畫、能執行，三年可以做出一些事情來。把「做了很多的事」老掛在嘴上，仔細參詳卻乏善可陳，不提也罷！

（作者為電影導演）