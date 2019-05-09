洪蘭／最好的語言啟蒙 在餐桌上

2019-05-09 23:48 聯合報 洪蘭



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最近參加某大學校慶晚宴，開宴前，學校安排幾位傑出校友上台，報告學校對他創業的助力，例如他在哪一門課學到什麼，或在什麼時候聽到某教授的一句話啟發他，改變他的一生。這是非常好的構想，我們做老師的最想知道是什麼啟發孩子，使他發憤圖強。也常檢討自己的教學：如果當年是這樣教，這一屆學生會不會不一樣？現在有別人例子可以觀摩，我就正襟危坐，預備好好學習。

不料，大會安排某官員夫人坐我旁邊，她顯然對教學沒興趣，一直找我說話。我家沒電視，對她談的韓劇全然不知，最後只好不理她。這很失禮，但也不知該如何讓她閉嘴，心中非常感嘆海明威的那句話：人花二年的時光學會說話，卻要用一生的時間學會不說話。

語言和文字是人類最了不起的兩個成就。大腦有語言中心，卻沒有閱讀中心，語言是天生的，但它還是需要後天環境去啟動它。白冠麻雀一孵出，便把它耳朵灌蠟，隔絕外界聲音，在五十四天關鍵期內，把蠟拿掉，讓牠聽一次牠本族的歌，再把蠟灌回去。一百天後，把蠟拿掉時，牠會唱，唱的跟沒有灌蠟的控制組一樣好。但如果在關鍵期內沒聽過，牠就不會唱。也就是說，雖然先天有此機制，卻還需要後天環境啟動。

人當然不能做這種實驗，但是從少數受虐兒案例中，看到環境對語言的重要性。因此，父母要盡量跟孩子說話，在智慧啟發上，錄音帶是無法取代父母的。

現今社會家庭結構改變，小家庭、單親家庭、雙薪家庭增加，連在餐桌上可能都各自在滑手機；比爾蓋茲的父親曾說：「孩子行為的好壞不在於管教寬鬆或嚴，而是你有沒有參與他的生活。」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國研究發現，日常生活中，父母平均一小時跟嬰兒說一千五百字，高級知識分子平均一小時講二千一百字，但是每天看電視、領救濟金的父母只講六百字。當孩子三歲時，愛跟孩子說話的父母已跟孩子講了四千八百萬個字，而不愛跟孩子說話的父母，孩子才聽到一千三百萬個字，少了三點七倍。

孩子需要聽大人說話來模仿，父親有回家吃晚飯的孩子，詞彙量和語言能力比較強，因為大人對話時，用到的文法和句型比較複雜，詞彙也比較抽象，這會幫助孩子建構新的知識架構，使其更容易吸收複雜的資訊。

哈佛大學追蹤五十七個家庭的三歲孩子，直到他們十六歲，發現不論種族（白人六十七％，黑人廿一％，墨西哥五％，混血七％）、家庭經濟，影響孩子詞彙的正確用法及詞彙量等語文能力指標，最大的因素是父母在餐桌上所花時間及所講的話。孩子在三歲時，透過跟家人一起用餐所接觸到的單字數量，可以預測他們七歲進小學時所運用的詞彙，而這時所用的詞彙又可以預測十年後，他們對語文的掌握。實驗發現常跟孩子說話的父母，他們孩子到四年級時，詞彙的數量和運用都比別人好。

語言很重要，講什麼、在什麼時候講，和講話場合都很重要，很可惜在這方面父母很少教，學校也不教，要靠自己察顏觀色來拿捏。只希望這位夫人在家也是如此熱忱地與她的孩子說話，稍稍彌補一下我的損失。

（作者為中央大學認知神經科學研究所講座教授）