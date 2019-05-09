周行一／台灣需要槓桿競爭

2019-05-09 00:37 聯合報 周行一



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台灣的經濟已經沉悶了很久，一九九○年代中期以後即乏善可陳，當時台幣對美元的匯率達廿五比一，最近幾年在卅上下游移，之前經濟成長率幾乎都在五％以上，現在的常態是在二％與三％上下游移，狀況比日本與歐元區稍好一點，比美國差，今年我國成長率預估會低於二％。

歐元區與日本的個人所得差不多是四萬二千美元、美國已達六萬五千美元，台灣只有二萬六千美元，長期與我們競爭的韓國、香港、新加坡是三萬四千美元、五萬二千美元、六萬二千美元。我們這種低成長，與主要競爭對手差距不停拉開的狀況不能持續下去，否則會積重難返。

當競爭對手跑得快，後起之秀（中國大陸與東南亞國家等）來勢洶洶，國家欲振乏力的狀況沒有明顯轉機時，人民會信心低落、接受現狀追求小確幸，而且渴望別人幫助。

一九九五年時日本個人所得已經與現在差不多，所以說日本失落了廿幾年。日本人這段期間中愈來愈保守，國內消費不振，社會福利支出沉重，公共投資不足，政府債務急劇惡化；企業與個人都希望政府幫忙，老邁該淘汰的大企業受到政府保護，新創事業難以產生，勞工也希望政府保護，農產品更不能隨便開放進口，年金改革鼓勵延緩退休，一言以蔽之，日本廿年來是個緊縮的社會。過去因為經濟繁榮，人民可以多年吃老本，工業與科技基礎雄厚，外銷還可以是經濟成長的動力，但是年輕人愈來愈啃老，所得無法增加，與父母住在一起，靠世代間財富移轉維持生活，出國念書的人少了，不敢生小孩，也不歡迎移民，更諷刺的是，美國已經比日本強大很多，還要藉貿易不公平的理由從日本獲利。

新加坡魚尾獅公園對面的濱海灣金沙娛樂城，吸引不少新加坡人與外國遊客。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這些情況都正在台灣發生，只是，一九九五年日本發生問題時，比現在台灣的生活水準還高得多，當時台灣每人國民所得是一萬四千美元，僅有日本的三分之一。台灣該怎麼辦呢？努力學新加坡及美國！新加坡是小國，一九九○年代末期時國民所得不到二萬一千美元，與台灣同屬四小龍之一，但當台灣步履蹣跚時，新加坡卻勇往直前；美國是百年強國，永遠強調競爭，即使已經是冠軍，絕不容許自己成為亞軍。

新加坡小，知道不可能凡事自己來，國家的關鍵策略是「槓桿」，利用別人的人才與資金到新加坡發展，國家的政策、法規、行動等等全部朝這個方向努力，例如新加坡只有六所公立大專學府，政府鼓勵新加坡人出國求學或者外國人到新加坡辦教育。台灣人口雖然接近新加坡的四倍，但其實還是很小，我們必須歡迎外國人來做我們選擇不做或沒有能力做的事，只要決心強，方向正確，我們的規模比較大，可以做得比新加坡更好。

美國的立國精神是讓每個人可以自由冒險發揮。鼓勵競爭，促進競爭環境是政府一貫的政策，社會當然也保護弱者，但是相信強者愈多，對弱者的保護也會愈好，全世界私人慈善公益氣氛最濃郁的國家可能就是美國了。台灣人都充滿愛心，只要我們能像美國人一樣習慣於競爭與淘汰，我們可以建立制度讓強者保護弱者。

沒有完美的國家，只要努力學習別人的長處，我們可以截長補短，青出於藍。

（作者為國立政治大學財務管理系教授）