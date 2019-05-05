盛治仁／驚豔馬祖

2019-05-05 23:38 聯合報 盛治仁



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上個月利用休假到馬祖去旅遊。第一次到馬祖，感受真是非常驚豔。飛機一到南竿機場就去了臨海邊的民宿享用早餐。年輕的民宿主人剛剛花了一年多的時間重新整修，在文青風格的裝潢氛圍下，看著海景，吃著馬祖特色的早餐，真是一大享受。住宿房間落地窗看出去的景觀，就是無敵的美麗海景！

早餐內容經過主人用心地重新詮釋，有人稱馬祖漢堡的老酒豆皮繼光餅、由地瓜餅皮包覆花生糖酥炸而成的黃金餃、黃豆粉加上花生粉裹在糯米糰外的傳統湯圓、當地蘿蔔製成的蘿蔔糕，還有紅糟與糯米夾上爽口的玉米、小黃瓜、猴頭菇製成的馬祖甜筒粽。這頓用心準備的豐盛早餐，為我們的旅程起了一個美好的開頭。

到了馬祖，最想看到的就是藍眼淚，是一種會發出螢光的夜光藻，受到海浪拍打岸邊或是手動拍打的驚擾就會發光。要看到藍眼淚還得看天氣和運氣，最佳的溫度是在十六－廿六度之間。我們非常幸運，當晚在北海坑道夜間搖櫓近距離觀賞到。只是眼睛看到的藍眼淚是繁星點點，和照片運用曝光照出來的一片藍是很不一樣的。

今年連江縣政府主打西莒島觀光，邀請大家來觀賞馬祖藍眼淚+方塊海相會形成的格子藍奇景。 圖／連江縣政府提供 分享 facebook

另外一個讓我驚豔的是大坵島。島上的步道風景真是漂亮，野放的梅花鹿逐漸繁殖，也願意與人親近，我們帶了一袋子的桑樹葉去餵食。感覺島上糧食似乎不足，植物被啃食的痕跡十分明顯。離開前還去吃了著名的蜈蚣雞，十分美味。相較於日本奈良的梅花鹿賣點，我真心覺得大坵的天然環境條件有過之而無不及。只是現在還處於先期規劃開發階段，希望各種配套建設可以隨著大坵橋未來的完工通車啟用，真正能把大坵發展成重要的生態旅遊重鎮。

不能不提的還有北竿的芹壁，一個保存頗完整的閩南建築聚落，花岡岩的建材，屋頂上有壓瓦石，屋牆還有人字砌、工字砌以及亂石砌等不同工法，是會呼吸的房子。這裡依山傍海的景觀，比起一些歐洲景點毫不遜色，無意間還會看到電影「花漾」裡的拍攝場景。芹壁有許多民宿和咖啡廳，在這裡放鬆心情，真是莫大的享受。

無法一一細數的，還有各種鳥類、植物、海洋生態及地質的特殊景觀，以及過去軍事營地和地下坑道的遺跡，都是寶貴的觀光資產。聽說連「消滅朱毛漢奸」的牆壁標語，都成為陸客熱門的照相景點。光是看到北海坑道，體會當時戰爭的威脅及國軍挖掘時的辛苦，就可以讓年輕世代的朋友們多一層對歷史的體悟。

第一次到馬祖就有這麼驚豔的感受，很惋惜自己怎麼沒有早一點發現馬祖的美麗。過去對馬祖的印象，從媒體上得到的訊息是交通不太方便，容易受到天候影響行程，因此規劃旅遊時就比較不會優先考慮，希望未來更多人可以跳脫這個刻板印象，更加認識馬祖。

我也看到了觀光局在建設和推廣馬祖觀光的認真和努力，以及許多業者力求突破的決心。觀光產業的發展沒有辦法速成，有如此優良的自然條件，只要認真耕耘，必將發光發亮。（作者為雲品國際董事長）