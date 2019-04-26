楊志良／儘早恢復徵兵制

2019-04-26 23:24 聯合報 楊志良



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所謂有備無患，先不論面對外患，如以色列，即使完全沒有外在威脅的瑞士及新加坡，也都是徵兵制。台灣不論藍綠，特別是綠營，都強調我是主權獨立國家，在習大大喊完成統一大業下，要維持主權獨立，只有二個方法，一是鈔票要多、經濟力強；二是拳頭要硬、武備要足。

台灣經濟相對中國大陸，每下愈況，已不足為恃。武備方面，早年美方軍力遠勝中共，且支持國軍裝備現代化，台灣又實施徵兵制；對岸雖人多，但台灣都撐過去。

二○○○年陳水扁競選總統政見之一，成立專案小組修改兵役法；○三年立法院通過以志願役為主，義務役為輔，國民黨竟然附和，達成一七年為全募兵制。一九九四年後出生役男，只要接受四個月軍事訓練。徵兵制走入歷史，就是台灣兩大黨以民粹討好年輕人，卻導致兩岸軍力大失衡，有利中共武嚇台灣的禍首。

募兵結果，首先是募不到兵，就算薪資加碼，福利倍增也募不到，例如預定召千名預備士官，只來八名。更嚴重的是素質下降，在義務役時，大專畢業者占六十五點八％，志願役只剩十八點五％；士官受訓幾周轉軍官，免讀軍官學校即可擔任軍官。美方建議台灣至少要有廿一點五萬軍人才可自保，因此一七年美在台協會主席莫健特別關切台灣軍力弱化。

台北市長柯文哲二月時曾批評民進黨政府「喊台獨卻取消徵兵制」，民進黨新系大老林濁水則回應，搞台獨又募兵制，始作俑者是陳水扁。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

更可笑的是若干年輕人，認為現代戰爭是高科技戰爭，只要按個鈕，打打電腦鍵盤就可打敗敵人，服兵役是浪費時間，這真是大錯特錯。現代戰爭更需要訓練有素、數量足夠的軍人。例如各型軍艦需要航海、輪機等專業人員，募兵若平均學歷低下，要訓練多久才能上手？不誤按飛彈按鈕就不錯了。在徵兵制下，各海洋相關院校航海、輪機等系畢業生皆可用，比培訓募兵成效不知高出多少。飛機、坦克、飛彈的保養、維修，乃至軍隊的財務、衛生、管理各方面也一樣，均需要相關科系畢業生服役。

行政院蘇院長豪氣萬千，要以掃把和老共拚到最後，但就是不敢說恢復徵兵制，因為年輕人選票比國防重要。蔡總統說老共犯台，國際輿論將普遍聲援，但俄羅斯入侵烏克蘭，國際輿論有用嗎？更妙的是，台灣人自己不當兵，卻要美軍在台受攻擊時支援，更是大笑話。

以往徵兵時或許有些不當管教問題，這當然需要改，但服兵役絕非全然浪費時間，多少媽寶因服役養成自我管理的能力，學習團體生活的能力；更多年輕人因而學習各種技能，包括駕駛重車、怪手、修理機械等。今日華航、長榮的維修人才中，就有不少是服役時學到的技能。

阿扁貪汙由國際「認證」，若干人盲目挺扁也就罷了，阿扁天天喊台獨，又倡議廢徵兵改募兵，國民黨竟也隨之附和，一味討好年輕選民，弱化台灣國防，才是罪大惡極。

（作者為前衛生署長、亞洲大學榮譽講座教授）