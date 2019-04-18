薛承泰／大選是球賽還是戰爭？

2019-04-18 00:14 聯合報 薛承泰



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台灣民主發展的歷程，「從半個多世紀前的威權快速地走向民主化」。其實這一句話並不精準，因為人們的判斷多是依據所謂的「總統民選」。選舉能代表民主嗎？從最近兩黨總統候選人的提名過程來看，誰都不敢大聲說是符合民主程序。然而，何以多數人（黨員）會任其發展？乃因在「勝選」的目標下，來做一些改變或權宜，有什麼不可以？

如果拿相同的邏輯來看過去的威權時代，當時台灣從一九四九年以來至少長達卅年，從兩岸的軍事衝突，退出聯合國，經歷兩次石油危機，美國和我們斷交，…這一連串衝擊對於當時的領導人來說，為了「台灣安全」的大目標，所以採取了「威權統治」，而確實保障了台灣且發展至今。我們不須去合理化過去，而應去避免過去的「不當」與「不幸」！

換句話說，我們不能以今非古，而只能以古鑑今，人類在歷史上才會進步，何況當時國際潮流與領導者的思維並不同於今天人們對民主的理解。對過去的詮釋，若能回歸到當時的歷史脈絡與情勢，或許會領會到，今人未必比古人高明。人類的愚蠢往往發生在自以為比古人高明，而忽略了今人會有進步是因為站在古人的肩膀之上。

許多人說，馬英九執政的八年「溫良恭儉讓」。「溫良恭儉」大家可以接受，但是「讓」卻成為許多藍軍的痛。也許馬英九對於政黨的競爭視為是一場球賽，他的「溫良恭儉」表現在遵循球賽的規則，而 「讓」就會讓他的競爭對手食髓知味，反正做一些小動作，裁判看到不一定會吹哨；可是一樣的事情發生在自己球隊，卻被吹犯規，還讓對手有了罰球機會！

蔡政府執政三年了，顯然她並不把政黨的競爭當作球賽，而幾乎是當作戰場！因為沒有球賽是邊打邊改規則的，其目標就是要對方輸，不只是輸，還要對方永遠退出賽局！因為自己的球隊是「改革者」，對手是「反改革者」。

她似乎不知道自己是歷史的過客，也不知道曾為過客的歷史；君不見，歷史上「專制」的產生不都是自以為是「改革者」，別人則是「反改革」，為了改革急需剷除「反改革」，這樣才是對國家最好，也可以名垂青史。

最近有一本由米蘭達．弗里克所著「知識的不正義」，作者不談什麼是「正義」，而是舉出兩種「不正義」。一為證言不正義，另一為詮釋不正義，前者就是台灣政黨間存在的普遍現象。簡單地說，只要認定誰是「反改革」，那個陣營就被打成是黑金、貪汙，再不然就是賣台，當然所講的話也就「不足採信」，是屁話！即便實際狀況正好相反，還是有人會相信，因為就算是自己人黑金又貪汙，那是為了累積實力，把手伸入媒體，是為了掃除「假消息」，如此才有力量完成「轉型正義」！

民進黨總統初選蔡賴之爭，雙方陣營矛盾加劇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

如今這樣的思維，也摻入總統提名過程中，不論藍綠白，究竟是把未來這場總統大選當作球賽，當作戰場，還是嘉年華會？在聲稱是民主的台灣，頗值得去觀察並為歷史作見證。筆者相信，幾個月後當候選人都出爐時，每一位都會標榜自己是「改革者」，大家都必須睜亮眼睛，因重點在於，他們要如何證明對手是「反改革」，是「賣台」或「亡台」？（作者為台灣大學教授）