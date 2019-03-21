劉憶如／中國A股與世界接軌再進一步

2019-03-21 00:48 聯合報 劉憶如（香港北威顧問公司董事總經理）



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三月十八日，上海證券交易所科創板正式開放接受申請；短短三天內，已有三十幾家公司提出申請科創板上市；甚至吸引部分港股公司計畫回歸Ａ股。科創板的相關規則由中國證監會於三月二日公布，規劃為中國股市專屬科技創新企業類股的上市區塊；這也可視為中國資本市場逐步對世界開放的另一項配套準備。

之所以說是配套，是因為一方面，科創板的目標為提供最優秀的企業至科創板上市；另一方面，也逐步開放Ａ股給國際投資人，畢竟「開放」只是前提，開放國際投資人進入大陸Ａ股後，如何能有好的產品（具吸引力的上市公司）供人投資，才是關鍵。

今年三月一日，MSCI宣布，將於五月、八月、十一月分階段把中國Ａ股在其指數中的納入因數由百分之五提高至百分之廿，並首度納入創業板。科創板的供給與MSCI帶來的外資需求若搭配得宜，中國Ａ股與世界的接軌便能更進一步。

中美貿易談判進展順利，投資氣氛轉趨樂觀，A股漲升氣勢如虹。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中國股市在去（二○一八）年歷經一整年的低潮，滬、深指數跌幅分別達百分之二十五及百分之三十四，市值蒸發近十四兆人民幣，全球股市排名墊底。但自今年以來卻升勢驚人，上海及深圳三個多月來分別大漲百分之二十五及百分之三十七，一舉收復去年一整年的跌幅，逆轉勝為全球第一。這除了因中美貿易戰和解出現曙光等利多因素外，主要當然也因MSCI調高納入Ａ股權重與範圍所帶來的大紅利。不僅MSCI，「富時羅素」、「標普道瓊國際指數」也預計在今年六月及九月起納入Ａ股，有望為Ａ股帶來近千億美元的資金流入。

中國的資本市場發展，一向落後於其經濟表現；除了往往價格大起大落之外，市場結構亦不甚健全。即使經歷二○一四年十一月滬港通及二○一六年十二月深港通的開放（也就是國際投資人可藉由在香港開戶，在每日規定額度內購買上海及深圳交易所上市的Ａ股）；但Ａ股市場卻仍一直是由中國大陸的參與者，尤其是散戶所主導。去年大陸Ａ股市場的交易總量中，散戶比重高達百分之八十六；投資者的情緒起伏，因此也造成股市波動劇烈的現象。

這種情況下，中國大陸企業的籌資方式，因此仍較偏重向銀行借款的「間接金融」，而非公開發行上市、直接向資本市場募資的「直接金融」。大陸的直接金融／間接金融比率，也因此長期以來一直低於其他世界各主要國家；這對企業的發展，當然也是較不利的。

中國大陸資本市場邁入與世界接軌之路徑，其實台灣和韓國也都曾經歷過。韓國的上市股票自一九九二年起至一九九八年間分三階段被納入MSCI，台灣則自一九九六年至二○○五年間，分四階段被MSCI完全納入。依韓國及台灣經驗來看，首度納入及首度擴容時，對股市提振效果較大；但同時亦受國際市場影響。根本上，這究竟是「與世界接軌」的真正意義。

中國大陸自二○一○年至今，皆為世界第二大經濟強國，資本市場與國際接軌，實已不能再拖延。美中貿易戰最大的意義，也許就是讓中國更進一步走向世界，期待「開放」成為今年中國發展的主軸！

（作者為香港北威顧問公司董事總經理、台大財務金融系兼任教授）