沈呂巡／邱吉爾與台澎，掃把與雨傘

2019-02-26 23:50 聯合報 沈呂巡（曾任駐英、駐美代表）



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行政院蘇院長最近幾度引英國二戰領袖言行，回應國內政治爭議，尤其當時首相邱吉爾誓言防衛本土的名句，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」。經查此句出於邱氏一九四○年六月四日對國會演講（還有「戰空中、戰登陸點」等共七個），此時英法聯軍剛在歐陸大敗，敦克爾克撤退正在進行。邱氏預警英國本土為下個目標，而作振奮人心之語。這仍在開戰初期，不是蘇院長所稱因受納粹飛彈攻擊，那已經是戰爭末期了。

今天台灣與二戰英國情形大不相同，很難確切比較。例如邱氏接著宣稱，萬一本土真的不幸或受困援絕，海外的大英帝國屬土（此時還有加拿大、澳紐、印度等）在英國海軍保衛之下，仍將繼續奮鬥。演講完全沒有提美國，而美國參戰是在一年半之後。我們有這些「海外」條件嗎？可以自撐一年半嗎？

當時納粹已席捲歐陸，英國已是孤島，但仍是西方國家的希望及政軍核心，前後有十五個淪陷國家設流亡政府於倫敦，包括法、比、荷…，英國也還要照顧他們，並支援他們本土的地下抗德力量。中華民國時在倫敦也派有兩個大使，一駐英（顧維鈞），一駐多個流亡政府（金問泗，原駐荷）。

希特勒果然在該演講後一個月發動侵英，但打的是空戰。四個月內各自動員二千多架戰機，相互損失慘重（英軍戰損一七四四架，德軍一九七七架），英方小勝，自此德軍不再試圖跨海登陸，邱氏「七戰」名句，大部分均未發生。反而是四年後，盟軍自英越海登陸諾曼第，一路反攻打敗德國。我們今天如要仿效，豈不是要「反攻大陸」？

邱吉爾演說中似從未提過台灣，但他經手的一份歷史文件，卻跟我們的命運密切相關，就是開羅宣言中例舉要日本歸還中華民國的領土，原只有滿洲台灣，漏列澎湖，經邱氏手寫加入，另還改了兩個順語氣的地方。我在駐英任內曾以該手改稿影本出示邱氏外孫女Emma Soames（並邀她訪台參加開羅宣言七十年紀念）。她證實是邱氏手跡，謂小時常赴外祖家度周末，邱氏喜於孫輩環繞嬉戲時，邊親筆寫短簡謝函，故她頗熟悉其筆跡。美國羅斯福總統的文件集中也收有此稿，就註明手改部分為邱氏所為。

至於邱氏會把澎湖加入，這要歸功我們外交前輩。據說最初稿台灣之後寫的是「小笠原群島」，遭我方指出錯誤劃去。我代表團中的日本通、軍令部第二廳廳長楊宣誠以馬關條約中是台灣澎湖併列，要日本歸還不可只有台無澎。我出席宣言草擬的代表、國防最高委員會秘書長王寵惠照之提出。為什麼是邱氏手加，似無可考，但據羅斯福之孫（也曾請他來台參加抗戰勝利七十年紀念）告稱，其祖曾謂各領袖中邱氏英文最好，重要文件最後一定要邱氏過目才定稿。

行政院長蘇貞昌上周在立法院引述英國首相邱吉爾名言：「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今天台灣的國力及外交處境，與當年英國天差地別，卻自許做世界反中抗中的最前線，蔡總統甚至在ＣＮＮ訪問中說，「我們希望台灣自行防禦首波攻勢後，世界各國會挺身而出，對中國施以強大壓力」。前此又推文自比台灣是全球「煤礦坑裡的金絲雀」（寓意坑中若有毒氣，鳥兒必先死而警示礦工逃命），似可為他國犧牲自己。

蘇院長這兩天又加了一則「一枝掃把保台灣」，又說是英國人講的，不知語出何典？英國男士攜雨傘為招牌形象，首相若作類似號召，恐怕會說「一把雨傘保英國」吧。這樣的府院高層論調，就算表示防衛決心，也未免悲壯得過分，難道在這個政府領導下，兩岸一戰已不可避免？（作者曾任駐英、駐美代表）