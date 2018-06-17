王健壯／大法官視憲法崩於前而不急

2018-06-17 01:10 聯合報 王健壯（世新大學客座教授）



許宗力當司法院長19個月以來，平均每月釋憲1.3件。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黨產會過去兩年把國民黨往死裡打，打得這個百年老黨奄奄一息；但黨產會有不當黨產條例護體，全台灣沒有任何憲政機關制得了它，祇剩下大法官還有可能挫其殺氣，並且替它扣上一頂緊箍咒。

但職司憲法守護的大法官至今不動如山。去年三月監察院就把黨產條例有違憲疑義的釋憲聲請書送交大法官，但日曆一天撕去一頁，撕了四百五十多頁後，在大法官網站的「待審理案件一覽表」中，卻仍然找不到監察院的名字。

從大法官審理案件的統計數字來看，許宗力當司法院長十九個月以來，大法官總共作出了廿四件解釋案，平均每個月一．三件；目前擺在大法官桌上待審（包括受理與不受理）的案件還有一一七件，除非大法官讓監察院插隊，否則誰也不知道這項聲請案等到何年何月才會列入議程。

前兩天台北高等行政法院三位法官，以確信黨產條例有違憲疑義的理由也向大法官聲請釋憲，但三位「小法官」認為的「先決問題」，大法官是否會有同感，很難判斷，如果大法官打定主意要採拖字訣，拖到年底大選結束後再議，誰也奈何不了他們。

法官聲請釋憲這幾年已成司法常態，大法官目前待審案件中就有卅二件是法官聲請案，連一向沒有釋憲聲請紀錄的最高法院法官，去年也為了原住民王光祿打獵案而破例。至於法官聲請案的內容則是五花八門，包括抗稅、肇事逃逸、罰娼不罰嫖、流氓有無意見陳述權、侮辱國旗、妨害婚姻等等，都因為法官有高度的憲法意識，才從小案個案，變成大案通案。

北高行法官想當然也是因憲法意識而聲請釋憲，但這項聲請案其實遲到了太久。黨產會成立廿二個月以來，對國民黨及其附隨組織已作出了至少七次行政處分，國民黨也曾多次提起行政訴訟，也就是說，任何一次訴訟中的任何一位法官，如果稍有一點憲法警覺，釋憲聲請案早該提出，絕不會遲至今日。

三位法官的聲請書內容目前雖不得而知，但從他們給黨產會的裁定書中可約略得知，他們對黨產條例有違憲疑義的認定，與監察院聲請書中所述大致相同，包括是否要以特別法而非現行民法處理不當黨產？黨產會可否不受中央機關組織基準法規範？黨產會的調查權是否侵犯憲法保障的財產權？是否違背了法官保留原則？以及是否該採個案性立法？

監察院去年送交大法官的聲請書，約近八十頁，長達四萬多字，認為黨產條例悖離了民主國與法治國的憲法精神，也違背了正當法律程序原則中的各項原則。但四百五十多天過去了，監院這份窮盡憲法理論的聲請書，顯然並未打動大法官，據說還有大法官想援引不受理前瞻條例釋憲聲請的前例，也以監委與黨產條例有無行使職權關係，考慮不受理監院的聲請案；「謠言是早熟的事實」，大法官若果真如此決議，就是以不具備程序性要件作為不受理的理由，但這個理由能服人也自服嗎？

北高行法官與監察院雖然聲請釋憲，但聲請釋憲並不代表他們反對政府處理國民黨的不當財產，他們反對的是違憲逾法的處理，反對的是違背正當法律程序原則的處理；國民黨死不足惜，但憲法豈可陪葬？

一個黨產會已經讓憲法奄奄一息，與黨產會一樣擁有特別法賦與特別權力的促轉會又接踵而至，大法官怎能視憲法崩於前而不亂不急？