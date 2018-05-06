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王建壯／「拔管」這件事讓人感到恐怖

2018-05-06 01:12聯合報 王健壯（世新大學客座教授）

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民進黨政府一手編導演的拔管大戲，不是鬧劇，也不是悲劇，而是一齣讓人看了感到恐怖的驚悚劇，恐怖於這個政府幾乎到了「無惡不作，無陋不為」的地步。

管中閔是依法依民主程序而當選校長，但商議並決定動手拔管的，卻是一個未經民主程序產生並且閉門密商的九人跨部會諮詢小組，黑箱程序否定了民主程序，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

跨部會小組前面有個名稱「管中閔教授赴大陸地區從事學術交流等活動適法性疑義」，可見教育部最初是想以到中國違法兼職的罪名下達拔管令，但扣他「通匪有據」的紅帽子罪名遍尋不著，最後才改以違法兼職獨董的理由拔管，「你有罪是因為我指控你有罪」，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

教育部指控管中閔違法兼職，但管到底違反了什麼法，證交法、公司法、大學法或公務員服務法？而且違法是犯罪行為，要擔負民刑事責任，但教育部指控別人違法，卻又拿不出法律依據，政府任意陷人入罪，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

台大曾幾度去函教育部或公開聲明，管的兼職是依台大通案辦理，並未違反台大內規。而且遴選委員會也兩度開會，確認管的兼職獨董並無疑義，但教育部卻像是顢頇的法官，對當事人的辯詞與證據完全不予採信，反而根據一份不知由何人所寫的匿名法律研析意見作出拔管判決，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

當事人的辯詞即使不應輕信偏信，但有那麼多與拔管案不涉利益衝突的校長、學者與法律專家，不約而同呼籲教育部適可而止，教育部卻聞雷聲而不驚，棄專家意見於不顧，卻輕信偏信那份根本搞不懂產學合作為何物的法律意見，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

那些反對卡管拔管的人，多數都是心有所憂或心所謂危，但教育部卻把他們一律視為替管中閔護航的人，甚至是藍營中人或統派中人，政治分藍綠已讓台灣分崩離析，現在連教育也染藍染綠，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

而且，明明是教育部想方設法要以政治干涉大學，結果卻變成教育部反控外界以政治干預教育，做賊的喊抓賊，滿腦子被政治制約的官僚，竟然誣指那些手中毫無政治權力的人在進行政治操作，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

府院雖都撇清並未介入拔管案，但教育部並非獨立機關，而拔除一位大學校長卻是不可等閒視之的大事，閣揆與總統豈能放任教育部折騰百日而不聞不問？任其糟蹋一位大學校長，折損一所大學，最後祇不痛不癢說「我們還是尊重教育部的決定吧」，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

但蔡英文為什麼寧可尊重教育部的決定，卻不願意尊重遴委會的決定？把教育部拔管那些官僚的名單，以及跨部會小組的名單，跟遴選委員的名單放在一起比一比，誰的決定應該被尊重，用膝蓋想也知道，但一國元首卻竟然作出相反選擇，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

反對拔管的人已發起新五四運動，但民進黨政府會怕這些人鬧翻天嗎？當然不怕，喊打喊衝的八百壯士都不放在眼裡，遑論那些百無一用的書生？大學由你玩四年，學運由你鬧四年，這種事怎麼不讓人感到恐怖？

黃榮村形容台大像魔戒，召喚了黑暗勢力，但有魔戒就有魔多與索倫，想到拔管案背後還有個魔多和索倫，這種事怎麼不讓人感到恐怖？（作者為世新大學客座教授）

教育部台大管中閔
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