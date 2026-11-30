蔣萬安贏得台北市長連任，李四川保住了新北市，廢非核家園公投通過。民進黨贏回台中市等五縣市執政地位。輿論認為，藍綠各有得失。但本文認為，這場以洋流為主題的選舉的角力總結仍可視為民進黨及賴清德的失敗。

大罷免時即已顯現，賴清德本人是一隻「破罐子」，整個民進黨的思維及操作也是一隻「破罐子」。如今九合一，同一個「破罐子」賴清德及同一個「破罐子」沈伯洋，延承大罷免，藉一場人造洋流演出了一場「破罐子破摔」。

透過這場人造洋流操作，民進黨原本希望能經由改變沈伯洋人設的奇魅幻術，來改變民進黨的傳統政治敘事及標舉出台灣未來的方向。

但是，洋流卻反而固化、深化了民進黨的傳統政治敘事，更完全未指點出台灣未來的方向。

原想脫胎換骨，卻是愈陷愈深。所以，這場人造洋流的總結性結論，應該視為賴清德及民進黨的失敗。

現在，大家見到的，其實是一個「更破的罐子」沈伯洋，也看到了一個「更破的罐子」賴清德。

經過這場「洋流」，民進黨不只是輸掉一場反映台灣總體境況的台北市長選舉，而可謂其統治整個國家的正當合理性（Legitimacy）亦告動搖。

只談一個視角。距今一個月後，明年，二○二七年，賴清德將進入競選連任總統，習近平則進入經由中共廿一大轉向第四任期的階段，兩岸勢將面臨攤牌的壓力。面對此一新局，大家必將問賴清德：你在二○二八還能在「洋流」中玩破罐子破摔的戲法嗎？

去年大罷免，「破罐子」摔了一次；今年九合一，「破罐子」又摔了一次；後年，總統大選，「破罐子」還要再摔一次嗎？

十一月三日，美國期中選舉，其實是一次「無王日」選舉。共和黨慘敗的原因很多，但選舉的底色則在多數選民對川普主政的整個思想、風格、操作及人格的質疑、反對、憤怒甚至仇恨。美國輿論將此次期中選舉喻為對川普的不信任投票。有些選民不接受川普是美國總統，他們不要這個翻雲覆雨的國王。

九合一選舉，尤其是台北市長選舉，其實也可視為是對賴清德及民進黨這隻「破罐子」的信任投票。這次選舉的各方論述雖被嚴重破碎化及去脈絡化，幾乎演成一場「花襯衫狂襲白襯衫」的鬧劇，但也儼然感覺到台灣社會有一條不容民進黨「橫柴入灶／軟土深掘」的底線。

也就是說，多數選民不相信沈伯洋是一隻「水滴寶劍」，他們看穿了賴清德與民進黨其實是一隻「破罐子」。

十一月三日，美國經歷了川普的「無王日」；前天，台灣則經歷了賴清德的「破罐日」。

九合一選舉進行之際，正值兩岸進入了戴維森窗口。

美國前亞太司令部司令戴維森在二○二一年指出，中共將在二○二七年具備以武力攻打並控制台灣的能力，台灣面臨的軍事威脅可能在二○二七年之前顯現。

這個說法被稱為「戴維森窗口」。

如今，賴清德進入二○二八競選連任總統，及習近平經由中共廿一大進入第四任期，皆會使「戴維森窗口」的思維脈絡出現放大延伸及激烈化。

戴維森說的是中共已有能力與威脅，但現在則出現了現實的壓力與動機。

戴維森窗口，正是一頭灰犀牛，出現在眾目睽睽之下。

兩岸此際站在戴維森窗口之前攤牌，賴清德與習近平可謂皆是兩難。

賴清德其實也相當賣力地嘗試改變兩岸關係。他甚至把話說到「沒有台獨問題」、「台獨不是選項」的地步。

尤其令人玩味的是，在九合一選季中，賴清德及沈伯洋皆正面引述《禮運大同篇》的政治理想，似乎透露出一種尋求與文化、歷史及民族聯結認同的訊息，這是否可能是賴清德在競選連任總統時可以利用的一個出口？

但是，這些思考皆與「洋流」背道而馳。

二○二八年的兩岸論述如何斟酌，賴清德勢將面臨兩難。

至於中共，面對二○二八賴清德競選連任，將繼續壓制民進黨以台獨作繭自縛，不容其從台獨翻身，或思考網開一面在賴清德可能出現轉彎時，給兩岸搭起下台階？這是習近平的兩難。

面對二○二八，民進黨的「洋流魔幻敘事」還能不能存在？或者，只是「陪伴」而已？

賴清德及民進黨的根本問題，是在憲法實踐、國家認同、社會撕裂、兩岸關係、台美關係、社會正義、司法中立、不婚不育、世風淪喪、貪腐滋生等大經大緯的治理失敗。這必須大開大闔、大破大立始能解決。而不能妄想只用一場洋流，甚至以近乎邪教鬼魅催眠幻術的選舉計謀來自欺欺人。

這是一隻破罐子，破罐破摔，只會更破。

問題的根本是，賴清德自己就是一隻破罐子。

他自稱尊奉自由民主，但在大霸免中宣稱要「打掉雜質」，已根本不具「民主人」的基本條件，這是賴清德在人格上的根本汙點與缺陷。他自稱「我是務實的台獨工作者」，忽然又說「台獨不是選項」。

他宣稱效忠憲法，卻操作不副署、不執行，這是憲法之賊。在耗費一兆元實現了一天的「非核家園」後宣告重啟核電。又一手將原本台積電工廠切分，搞成整個供應鏈生態系移美…。破罐子竟然破到這種程度。

經由洋流的「破罐子破摔」，賴清德這隻「破罐子」摔得更破了。

再從「洋流」在九合一的表現可以看出，其內涵只是自大罷免以來的一脈相承，這整套「洋流思維」也只是一隻「破罐子」，經由九合一也摔得更破。

有人視洋流為民進黨的政治成就，認為就此可以脫胎換骨。但本文認為，洋流卻顯示民進黨想要翻身卻翻不了身的困局與窘態。

破罐子破摔。進入二○二八，如果「洋流」仍是主流，恐將出現大水衝倒民進黨龍王廟的場景。

前文指出，賴清德不能將此看成只是一場台北市長選舉的失敗，而應視為其整個「破罐子國家統治地位」正當合理性的動搖。

賴清德絕不能想把台灣的「民主罐子」摔得愈破，把「兩岸關係的罐子」摔得愈爛，用來救自己、救台灣。那是自掘墳墓。

有人說沈伯洋是明日之星，甚至他可以選總統。這究竟是民進黨的光榮或悲劇？進入戴維森窗口，兩岸皆要正視灰犀牛的眼睛，它正在刨蹄待發。

賴清德，你還要破罐子破摔嗎？