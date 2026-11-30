九合一選舉落幕，國民黨失去經營八年的台中市，二○二八年總統大選的布局也因此增添變數。然比起誰有資格代表國民黨挑戰賴清德，更值得思考的是，國民黨究竟還有沒有能力成為一個讓人民信任、願意託付國家未來的政黨？

民主政治的價值，不只是人民擁有投票權，更在於人民擁有實質的政治選擇。當執政黨表現不佳，在野黨卻無法讓人民放心，選民剩下的恐怕只有投票與不投票的選擇。國民黨不能一廂情願地認為，反對民進黨的選民別無選擇，最後必然含淚投票；把選民的無奈當成政黨的政治資產，正是在野黨最危險的傲慢。

回顧此次選舉，國民黨並非沒有基本盤與地方戰力，而是明顯暴露出「地方諸侯強、中央整合弱」的結構性矛盾。雙北、桃園的守成，顯示地方治理實績與穩定的組織運作，仍是國民黨重要的政治資產。

台中雖然失守，江啟臣仍獲得近半數選票，得票規模與四年前盧秀燕相去不遠。盧秀燕選前跨區輔選，協助穩定台北選情，選後更在第一時間公開道歉、承擔責任。檢討任何人不是不行，但是勝選時人人爭功，敗選時人人都是軍師，站著說話不腰疼，正是國民黨長期難以團結的劣質習氣。

另一個結構性問題，則是政黨紀律與權責相符的政治文化。鄭麗文擔任黨主席以來，鮮明的政治路線或許讓部分深藍支持者振奮，卻也讓第一線面對中間選民的從政同志承受壓力。地方首長為敗選公開道歉，黨中央自然也有必要向支持者交代選戰得失。政黨政治講究權責，任何政治人物都不應戀棧職位。

此外，儘管沈伯洋帶起的「洋流」，其政治論述與動員方式讓許多在野陣營支持者難以認同，但值得思考的是，在野陣營恰恰已很久沒有讓人民感受到「感動」的力量。從二○○八年馬英九掀起的政治熱潮，到二○一八年的韓流，都曾讓許多選民對改變充滿期待。可惜，一次又一次的內部矛盾，消耗的不只是政治能量，更是人民對國民黨能夠團結成事的信心。當支持者連國民黨能否整合自己都不敢期待，又如何相信它有能力整合整個國家？

從政黨組織與民主競爭的角度來看，未來一個月的選後檢討，至少有三個面向值得國民黨嚴肅思考。

首先，是建立功能型團隊，而不是尋找下一個造神對象。好的球隊需要人人發揮功能，也需要盡快選出「隊長」；隊長不一定是最耀眼的明星，卻必須是大家願意信任、一起共事的人。在野陣營需要的領導力，在於能否讓不同的人為共同目標努力。

其次，是重建政黨紀律。團結不是無條件包容，更不是要求願意顧全大局的人一再委屈自己。政黨必須建立明確的權責、決策與問責機制，讓個人政治安排服從共同決策；連自身組織都無法有效治理的政黨，又如何說服人民相信它具備治理國家的能力？

最後，是將政治競爭拉回國家治理。在野陣營不能只告訴人民執政者做錯了什麼，更需要說明，如果由不同政黨執政，住房、能源、經濟、國防外交與兩岸關係會有什麼不同。

藍白合作也不只是選票的加減法，更涉及政策共識、政治互信與共同承擔治理責任的能力。合作未必保證政黨輪替，但在野陣營能否克服分歧，無疑是二○二八年的重要變數。

台灣民主走到今天，面對無法逃避的國際政治亂流與兩岸僵局，人民不需要另一場造神運動，而是有能力監督政府、提出政策解方，更有能力承擔執政責任的在野黨。國民黨必須讓民眾看見為台灣找出路的決心。