九合一地方選舉落幕，民進黨地方執政版圖由五席增至十席，國民黨取得十一席，無黨籍高虹安取得一席。然民進黨地方執政版圖擴張，是否意味台灣選舉政治將由「鐘擺效應」重新轉向「滾雪球效應」？

首先，鐘擺效應與滾雪球效應的交替。二○○五年國民黨地方選舉勝利，延續至二○○八年總統及立委選舉；二○一四年民進黨地方選舉大勝，亦延續至二○一六年中央政權輪替，呈現地方選舉勝利累積政治能量的滾雪球效應。

然二○一六年蔡英文當選總統後，二○一八年綠營地方選舉大敗，二○二○年再度贏得總統選舉；二○二二年地方選舉又告挫敗，二○二四年賴清德延續綠營中央執政權，呈現中央與地方選舉勝負交替的鐘擺效應。二○二六年民進黨地方政治勢力回升，打破中央勝選、地方敗選的循環，使兩種效應界線趨於模糊。

其次，賴清德黨內權力鞏固與府院黨重組。此次賴主導候選人徵召及提名策略，形成六都藍綠三比三的均勢。台中以南，綠營執政版圖明顯擴張，並在新竹縣及宜蘭縣取得突破，有助賴鞏固兼任總統及黨主席的權力基礎，增加其整合黨內派系的政治資源。高雄市長陳其邁順利協助賴瑞隆接班，且兼具中央行政及地方治理經驗，可能接替卓榮泰出任閣揆。

再者，國民黨領導權重組與派系共主難題。藍營失去台中、彰化、新竹縣、宜蘭及雲林，黨主席鄭麗文將面臨提名策略、派系整合及選戰動員的檢討，甚至可能遭遇黨內領導權挑戰，其兩岸路線及參與總統提名競爭的政治條件亦將受到檢視。

媽媽市長盧秀燕未能順利協助江啟臣延續台中市執政權，顯示其施政滿意度及個人政治光環未能充分移轉，地方動員能力及全國性政治影響力將受到重新評估。相較之下，立法院長韓國瑜未直接承擔地方接班失利責任，其在黨內權力重組中的角色值得關注。

蔣萬安、張善政成功連任，李四川則首次當選新北市長。然現任地方首長轉戰總統選舉，須面對市政承諾、提前離職及可能衍生的補選問題。國民黨如何整合不同政治力量、找到共主，將是重要課題。

最後，二○二八年大選勝負尚未可知。此次綠營雖擴張地方版圖，但藍白與綠營總體得票率差距極小，顯示兩大政治陣營力量仍高度均衡。民進黨具有現任總統尋求連任及整合中央與地方治理資源的條件；國民黨則須處理領導權競爭、總統提名及藍白合作問題。鑑於過往藍營總統初選黨內缺乏團結，如今更無分裂的政治本錢。

本屆地方選舉應使過去的鐘擺效應有所弱化，亦為滾雪球效應重新形成提供政治條件。然地方選舉勝利未必能直接轉化為中央選舉優勢。各陣營未來皆須戒慎恐懼、步步為營、運籌帷幄。