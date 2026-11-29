台北市長選舉，蔣萬安在驚險中勝出。畢竟選前洋流聲勢非同小可，又有府院黨資源挹注，封關民調亦互有勝負，選情膠著。蔣勝出除了凸顯自身的政治實力與能量外，後期選戰策略掌握節奏、攻防拳拳到肉，也為勝選鋪平了道路，不僅擊潰綠營「全黨打一人」的政治圖謀，更為國民黨啟動了二○二八年大選力拚政黨輪替的引擎。

先來看蔣勝選的原因。首先，蔣一路走來始終如一，讓市民感到安心，能放心將未來四年的市政託付給他。形象建構搭配「安心牌」，不僅具有感染力，更與沈伯洋因應選舉不斷變換人設形成對比。其次，政績牌具有明顯優勢，相較於沈對市政不夠了解，特別是在辯論時遭蔣當場ＫＯ。

再者，綠營側翼在網路上動輒出征，導致藍軍支持者敢怒不敢言。即便這些支持者陷入沉默螺旋，不願在網路上與之對決，卻也因忍無可忍，藉選票站出來挺蔣。第四，選前一周柯文哲力挺蔣萬安，白營小草挺蔣的比例有所提升，強化了藍白合作，將催票效應發揮到極致。

最後，後期決戰階段主打反對翡翠水庫設置光電板的議題，呼應民眾「不要喝光電水」的訴求，並號召縣市長及候選人成立「台灣好水聯盟」、簽署「好水公約」，強化藍軍決戰「守護民生」的主軸。

相較之下，沈伯洋陣營後期並無主打議題，國民黨立院黨團反而針對沈伯洋過去參與的「台灣民主實驗室」獲得索羅斯經費補助一事展開攻勢、提出質疑，使其只能被動因應。蔣萬安在洋流侵擾下，仍穩住步調、逆勢仰攻，勝選連任，也啟動了藍軍力拚二○二八年政黨輪替的引擎；在黨內權力布局、藍白合作及戰略戰術等面向，勢必因應綠軍變陣而有所調整。

首先，蔣雖勝選，但台中江啟臣竟意外敗陣，加上宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市均告失守，黨主席鄭麗文可能面臨逼宮。即使鄭沒下台，黨內盧蔣聯盟的政治影響力也可能凌駕黨主席。二○二八年黨內總統人選，或許就是盧與韓競逐。畢竟蔣選前已承諾做滿任期，而盧是蔣的競總主委，蔣挺盧的可能性較高。即使盧的基本盤台中被綠營拿下，但考量韓國瑜已選過一次總統，由韓掛帥領兵強攻二○二八年立委選舉，穩住立院局勢，或許是最可能的安排。但不論盧或韓出線，國民黨大咖勢必力求團結，畢竟團結都不一定能贏，遑論分裂。

其次，蔣的勝選也得益於柯文哲與民眾黨的力挺，因此在二○二八年藍白合作談判中，白營與柯文哲的談判籌碼有所增加，藍營勢必得釋出一定資源才能維繫彼此合作。不論是白營常提的聯合政府，或是藍白聯手提名不分區立委，或許都是可能的談判議題。

最後，蔣的勝選預示了二○二八年總統大選，藍軍聯盟連線戰略勢必強化，以創造候選人間相互支援、分進合擊的效果。特別是藍軍的大母雞盧秀燕、韓國瑜、侯友宜、蔣萬安，還有連任成功的張善政與新當選的李四川，藍軍已形塑「六星輝映」的新格局。不論其中誰擔任國民黨總統候選人，「五星拱月」的團結態勢必然成形，強勢啟動政黨輪替的引擎。（作者為中國文化大學廣告學系教授）