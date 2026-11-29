九合一選舉雖為地方公職人員選舉，卻是大選的大小樁腳，為朝野政黨兵家必爭之地，特別是直轄市。原六都版圖「藍四綠二」，民進黨政府儘管掌握國家資源優勢，惟自嘉義陳明文歸順以來，地方派系割喉戰並不順遂。

賴清德總統面對朝小野大困境，閣揆肆無忌憚地濫用雙首長制留下的「副署」盲腸，對期中選舉的警惕性不高。過去蔡英文競選連任時逆勢翻盤，獲得八一七萬選票，有為者亦若是。

賴清德一當選就為連任摩拳擦掌，既然號召「青鳥飛出來」，大罷免便是海選的第一關，組織、動員、文宣人盡其用，進而在縣市長選舉操兵。六都易守難攻，除了新北市，民進黨各派系意興闌珊，才會讓「黑熊」沈伯洋披掛上場；本命區高雄、台南儘管初選血流成河，選舉卻無人膽敢出走；至於其他十六個縣市，能見縫插針、贏多少算多少。

沈伯洋仗恃豐沛資源，來勢洶洶，最大的任務是斲喪儲君的威望，全國四處站台，猶如總統候選人，民調陡升，甚至直逼現任市長。蔣萬安起初也按捺不住，天王出巡，終究回防固守，特別是政策辯論高下立判，不是認知作戰可以扭轉。最後關頭，國際金融巨鱷索羅斯資金奧援的陰影揮之不去，選前之夜的操作因被迫取消而弄巧成拙，無意間洩漏認輸的天機，亡羊補牢的晚間線上直播，更凸顯空氣票的虛無。

賴瑞隆在陳菊呵護下一路開綠燈，儘管缺乏魅力、口才不佳、立法無功，甚至提不出吸睛的政見，只聞吹捧陳其邁的「一棒接一棒」，終究安全過關。

捲土重來的柯志恩學者出身，翻轉訴求宛如論政說理，最後關頭網傳ＡＩ短劇「鐵拳教育」，令人拍案叫絕，可惜未能逆轉乾坤。台南市畢竟是民進黨的鐵票區，謝龍介上回表現直逼黃偉哲，光電板議題雖如空谷足音，卻未能發酵。

台中原本是搖擺州，乃新潮流中流的大本營。蔡其昌上回以立法院副院長身分投入台中市長選舉落敗，接棒的何欣純中規中矩、一步一腳印。江啟臣八年前謙讓，此番除了整合舊台中縣市、山海屯區，又能跨越閩客藩籬，可惜黨內整合腳步太慢，難免波及有心問鼎九五的盧秀燕。彰化更是雙手奉送民進黨，黨中央先是無力整合，後又空降，把大家都得罪光了，讓民進黨坐收漁翁之利。

民進黨拿沈伯洋練兵，一來試用嶄新打法，二來試探國民黨的弱點。此番跨越北港溪北伐，一路打到大安溪，除了南投，幾乎悉數淪為綠地。當下國民黨宛如春秋五霸爭強，黨主席儼然東周的弱勢天子，接下來恐怕進入戰國七雄時代。既然沒有人願意扛起領導群倫的責任，終究會有秦始皇出來一統天下，地方派系依然會在夾縫中苟延殘喘。

總統無須因選舉失利辭去兼任的黨魁，黨內大致維持一大兩小的態勢，卓榮泰保住閣揆寶座。小英四處輔選，鋒頭不輸總統，司馬昭之心路人皆知。「正國會」一分為二，林佳龍投靠賴清德，競爭對手則是輔選有功、待「赴任京師」的陳其邁。

兩大之間難為小，民眾黨奮力在各地搶灘；關鍵仍在中間選民，討厭民進黨的未必票投國民黨。即使柯文哲司法纏身，「小草」勢必傾巢而出，豈是「小水滴」能擋得住？