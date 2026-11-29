九合一選舉落幕，蔣萬安擊敗沈伯洋、連任台北市長。這場選戰留下的問題是，席捲社群的「洋流」，究竟改變了多少選民的想法，又改變多少人對民意的想像？

選前半年，蔣萬安的連任之路原本看似穩當，沈伯洋卻從網路發動奇襲。從傳播的「框架理論」來看，敘事角度一變，社群演算法的「設框」，選民評價候選人的標準也可能跟著改變。蔣陣營後來也推出應援飄帶，可見這波網路聲勢已牽動對手的競選節奏。

聲勢愈大，留言區也愈容易形成表態壓力。部分匿名帳號追打異議時，旁觀者看見別人被嘲諷、被貼標籤，可能也會刪掉原本要發的留言。這正是傳播學者諾伊曼所說的「沉默螺旋」。到了投票所，選民可以透過無記名投票表達意見，選前在留言區看不見的民意，也有了出口。

選戰意外的破口來自「雙沂」。一位被稱為「水庫阿姨」的民眾在街訪中談起翡翠水庫與飲水安全，網紅陳沂轉貼後，水庫設置光電板的環境疑慮迅速引起討論。這是「兩級傳播」的例子，街訪經意見領袖放大，觸及原本未必關心選戰的中間選民，此話題也跨出台北。

網路可以起風，選票還是要靠人走進投票所。桃園議員選戰中，「十六字王妃」成功打開知名度，最後宣布當選，顯示網路聲量有機會接上地方選票。掃街時握到的手、選前之夜與家人一起到場的經驗，也能讓選民感受到競選與自己的關係。這些面對面的接觸，至今仍有動員的力量。

台中則是另一個值得反思的例子。江啟臣最終落敗，選戰後段也較少看到他的地方議題在全國媒體上引起討論。從「議題設定」來看，當新聞與社群都追著「洋流」和水庫光電爭議跑，地方候選人即使勤跑基層，也得把市民在現場談的問題帶進公共討論，才有機會讓選民用台中的問題來檢驗台中的候選人。

政治廣告能翻新人設，演算法也能讓同溫層把熟悉的聲音誤認為全體民意；往後的競選，得更靈活地串聯社群、傳統媒體與地方現場，讓議題走出原有的支持圈。