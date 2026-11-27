本次選舉印證筆者觀點：好人不一定是好公民。

一名法官在審案時碰到罪嫌是鄰居或故舊，基於情誼，重刑輕判或輕刑無罪釋放，有情有義，這是好人的表現，但不是好法官，也不是好公民。好公民處理公共事務時，永遠把公共利益視為最高指導原則，好人一定是待人寬厚、與人為善，但可能公私不分。

站在民主公民的角度，民主政治最重要的不是誰當選、誰執政，而是民主制度、合理的遊戲規則能否公正執行，以確保民主政治的健康和良性發展。所謂「民主是法治不是人治」，強調的就是法令制度比「人」重要。因此，若某政治人物認為：政黨的利益比全民的利益重要，即使他是一個好人，也不是一個好公民。

舉個例子，若有政治人物認為：憲法法庭失能、行政院「不副署」是尚方寶劍，立法院即使朝小野大、也最好失去制衡力量。所有算盤都在計算得失，至於民主政治的健康發展是其次。這是好公民？

民主政治一個極普通常識是：談判、妥協有時候是必要的。面對朝小野大就不會執政了？若政治人物願意坐下來與在野黨協商，共同思考及探討議題，立法院怎麼會是問題？關鍵在於：有權力者為了民主政治的良性發展，是否願意與他人分享權力。

民眾當然欣賞一個熱愛台灣、關心鄉土的好人，但若他在政壇的表現是奉守「政黨利益至上」，那他自然不是一個好公民。這樣的原則可以用來檢驗所有藍綠政治人物。

我經常引用美國哲學家羅爾斯的話：「政客在乎的是下一次選舉，政治家關心的是下一個世代」，用我的說法是：「政治家對於利益的優先順序是：人民第一、政黨第二、個人第三」。每一次選舉都在考驗人民的智慧，民主選舉不是一場選好人好事代表，而是要選對人民及社會未來懷有胸襟和視野的人；因此對人民而言，選一個把人民利益擺在第一順位的政治家絕對比選一個好人重要，因為好人不一定是好公民。