選戰喧囂擾攘多時，謊言與真相的對抗，理智與濫情的交鋒，沉淪與提升的抉擇，今天將由選民裁決。這場九合一的選戰，攸關地方治理擘畫，考驗台灣民主涵養，影響國家未來甚巨，你我不容置身事外。

台灣民主化卅餘載，此次地方層級選舉，從時間的橫軸而言，不過是民主歷程中，每四年一次的循環；然就空間縱深來看，卻是民主價值試煉，也是執政期中檢驗，更是總統大選前哨，不惟演繹民主深度，亦關係人民的福祉，其重要性不言而喻。檢視近來選戰新聞，候選人間唇槍舌劍、攻訐謾罵火花四濺，甚至進行人身攻擊；而大批網軍帶風向，造謠抹黑圖文充斥，不惜霸凌羞辱對手，皆令選舉文化沉淪。當選戰走向媚俗化，政見論述鳳毛麟角、公共政策詰辯不足，參選人的治理藍圖無由加以分析比較，實在令人感到惋惜。

觀察近來台灣選舉，卑劣政客扒糞嗜血，只問顏色不論是非；網軍鍵盤操控撩撥，悖德失格言行充斥；部分媒體喪失靈魂，淪為政黨側翼打手；不少群眾理盲濫情，社會價值嚴重扭曲，俱讓台灣民主蒙塵。地方公職人員選舉，不是造謠抹黑競賽，抑或泯滅人性攻訐，而是展現治理願景，形塑城市風貌論戰。譁眾取寵蠱惑選民，絕非政治萬靈丹藥；理盲濫情任人宰制，更非台灣選民素養。理性選民沉默不語，造就無恥政客橫行；負面選舉文化當道，更讓民主政治蒙羞。選民做出理性判斷，民主才能大步向前，人性價值始可揚升。

歷經百年艱辛追尋，民主已成台灣印記，更是社會主流價值；而大大小小的選舉，不啻民主最佳實踐，也是珍貴公共資產。你我手中這張選票，是溫柔敦厚的力量，秉持選賢與能信念，選出地方治理首長，及監督施政的民代；依據理性思考判斷，決定公投票的選項，不惟攸關地方發展，左右城市的競爭力，也將影響政黨走向，決定台灣未來政局。

盱衡台灣目前處境，思索子孫未來前途，我們怎能躊躇不前，任令無恥政客操縱，葬送福爾摩沙之島？考量社會公理正義，為了國家永續發展，這場公民實踐運動，你我必須熱情參與。

國際局勢紛擾不安，台灣正處十字路口，值此命運交關時刻，抱怨不會改變現狀，行動才能解決問題。有良知的台灣選民，不必在家自怨自艾，挑揀心中最佳人選，勇敢地走進投票所、投下手中神聖一票，為民主發展留印記，為台灣未來點亮光。