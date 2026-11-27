美國總統川普日前表示，曾考慮讓美國政府入股輝達，現在可能還不算太晚。此前，美國政府已經取得英特爾近一成股權。從英特爾到輝達，美國政府介入半導體產業的方式，似乎正從傳統的產業補助，進一步走向直接持有企業股權。這不只是產業政策的轉變，更涉及市場經濟基本制度的重新檢視。

亞當．史密斯在《國富論》中提出「看不見的手」，說明市場價格機制如何引導個別經濟活動，促進社會資源配置。市場經濟並不意味政府完全不存在。政府可以提供公共建設、維護產權、保障契約、改善市場失靈，也可以透過研發補助、人才培育及租稅優惠推動產業政策。然而，政府角色應是建立市場運作的制度環境，而不是任意決定資源應該流向哪家企業。

問題在於，當政府從市場規則的制定者，進一步成為企業股東，市場競爭的中立性便面臨新的考驗。以台灣為例，台積電早期發展即有行政院開發基金的資金支持，政府也持有部分股權。這是否就是國家資本主義？國家持有企業股份，不必然代表國家控制企業。關鍵在於股權由誰管理、企業經營權如何運作，以及政府是否利用股東身分干預企業決策。

台積電的發展經驗顯示，政府可以透過產業政策與資本支持協助戰略產業成長，同時保留專業經營與市場競爭的空間。新加坡的淡馬錫提供另一種制度參考：國家可以持有企業股權，但應透過專業投資管理與公司治理機制，將國家所有權與日常政治決策適度區隔。

美國的情況值得注意。去年川普政府取得英特爾近百分之十股權。雖然該協議將這項持股定位為被動投資，沒有董事席次及額外治理權利，但政府直接成為重要股東，已經改變傳統政府與私人企業之間的關係。如今，川普又公開表示考慮入股輝達，更進一步引發疑問：政府究竟是要支持產業發展，還是開始選擇企業、參與企業的資本配置？

更值得關注的是，川普不只談論政府持股，也公開表示曾直接與輝達董事會溝通，支持黃仁勳恢復執行長職務。企業領導人的任命原則上屬於董事會的公司治理權責，總統可以基於國家安全提出政策意見，但政治權力是否應直接影響私人企業的人事決策，必須有清楚的制度界線。

政府持有企業股權之後，究竟由誰代表人民管理這些資產？是專業投資機構，還是行政部門，甚至由政治領導人直接決定？國家資產不是總統的私人財產，公共投資也不能成為政治人物與私人利益交錯的工具。政府若成為企業股東，就更需要透明的資產管理、利益迴避、監督機制及明確的權責劃分。

當然，ＡＩ與半導體具有高度戰略性，政府不能對國安與科技競爭置身事外；然而產業政策的正當性，不能成為政治權力無限制介入市場的理由。政府可以支持產業，卻不能因為特定企業具有戰略地位，就忽略其他競爭者的市場機會，更不能使企業經營依賴政治領導人的個人意志。

這不只是美國的問題，也是台灣必須思考的制度課題。台灣半導體產業的競爭力，來自長期技術累積、專業人才、企業治理與全球市場信任。看不見的手可以有政府協助，但不能讓看得見的政治權力取代市場規則。