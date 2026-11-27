今天是縣市長、市議員、里長選舉投票日，從早上八時開始到下午四時結束。希望有投票資格的選民都要走出家門，投下神聖一票，支持心目中認為賢能可靠、熱心服務，不會貪汙，只想奉獻一己力量造福百姓的民意代表才好。以免看走眼選錯對象，日後生悶氣又後悔莫及！

選舉總是辛苦。候選人為求勝選，要到自己選區向各位民眾鞠躬哈腰，揮手致意，握手表達親切之情。白天每一場車掃熱鬧滾滾，選前之夜更為拉抬聲勢做最後衝刺。來回奔波勞累，辛苦不在話下，在此謹向每一個候選人表達真心慰問之忱。

在此也提醒大家：選民們拿到選票一定要先看清楚，票面是否完全乾淨？如果被動手腳，譬如畫上線圖或某種記號，投入票匭也形同廢票，因此可當場提出更換毫無瑕疵選票，預防選舉舞弊。