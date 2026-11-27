近日與親友聊起選舉公報，卻常聽到一種無奈的聲音：「政見欄不用看啦，候選人寫得天花亂墜，選上還不是不一定會做到？」這種對政治的犬儒與冷感，固然反映了民眾對過去部分政見跳票的失望，但若我們因此徹底放棄閱讀政見，恐怕正一步步親手削弱台灣最珍貴的民主防線。

平心而論，世界上並非所有國家的人民，都有機會拿到一張印滿各黨派政見的選舉公報。在那些「領導人說了算」的威權體制裡，國家發展方向由上而下拍板定案，百姓無從置喙，更不可能拿著白紙黑字的承諾去檢驗執政者，因為在那些地方，根本不需要向選民交代的「政見」。

反觀台灣，無論候選人是藍、綠、白或無黨籍，只要站上選舉舞台，就必須在選舉公報上白紙黑字列出施政藍圖，接受全體選民的檢視與比較。這張看似平凡的公報，其實是民主制度賦予每一位公民的「契約書」：候選人寫下的每一條政見，都是未來四年媒體監督、議會質詢，以及選民決定是否繼續託付的具體依據。

誠然，選舉政見難免有理想與現實的落差，但「監督政見是否兌現」與「乾脆不看政見」，是截然不同的兩件事。若選民連翻開公報、逐條檢視可行性的耐心都失去，只憑政黨顏色或情緒口號投票，無異於變相鼓勵候選人隨意開出空頭支票；久而久之，當政見淪為無人問津的廢紙，受損的終究是全體百姓的福祉。

今天投票之前，誠摯呼籲每一位台灣選民，不妨花十分鐘靜下心來，拿起手邊的選舉公報，不分藍綠白，逐字看看候選人究竟承諾了什麼。請珍惜這份得來不易的民主權利—若台灣走到不再需要政見的那一天，我們失去的將不只是幾項建設，而是決定自己未來的權利。