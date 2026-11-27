馬路要不要縫合，都市計畫專家可以再討論。社會傷口不縫合，細菌感染的擴散可期。

這次九合一選舉，在部分地區激烈的選情，讓無數民眾捲入了情緒漩渦。有人憤而在臉書上解除好友、在辦公室反目吵架、回家情勒親人必須表態…種種邊界失守，竟然只是為了台灣早已習慣的民主過程，代價空前慘烈。

選舉是短線操作的零和遊戲，非贏即輸。傾全力快速包裹議題、渲染情緒、在口頭上輸人不輸陣，所有攻防都為了搶票入匭。經過社群與數據推播火力全開的催化，人們明知煽情，卻甘願被煽。進了同溫層，高機率是一路往裡陷，誰還在乎什麼媒體識讀。

「議題簡化」是選戰的經典策略，只需簡單擷取因果、放大結論，搭配影片和迷因圖，人設就定型。很快的，選民忘了他們要選的是縣市首長、議員等民代，不是偶像。

這些不同層級的民意代表，該有的能力跟政策藍圖都不是重點，感覺對了，跟上流行更重要。

理性在各國選戰都很少派上用場，固樁最快手法就是激化人設，拉高自己、搞爛對手，速度必須讓對方猝不及防，目標是讓粉絲做到「不是朋友就是敵人」。

二分法是多元社會最不想看到的現象，但社群與ＡＩ加碼給力，讓選民思考跟情緒雙雙外包。大將軍令旗一揮，要所有信眾跟他走，馬上一起讚美，一起指控！

這景象當然也出現在國外大選，粉絲的沉迷效忠讓全球傻眼，渾然不覺有朝一日，自己也會跟他們一樣。

各路專家學者諄諄教誨企業和組織，要將「ＤＥＩ」多元、平等、共融精神視為核心價值，尊重不同、善待異議，一幕幕彷彿昨日，如今安在？

來台灣旅行的外國朋友常常讚美台灣人的友善和高素質，沒看到的是社群上因政治立場不同掀起的互貼標籤與海量謾罵。雖然全球皆然，但社會能否承受得住是個問題。台灣的世代與族群裂痕早已加劇，公車上老人的任性挑釁當然不應該，年輕人以飛踢伺候時，卻只有極微弱的聲音質疑反應過當。

那幾天，全網路一片叫好「這種老人就是該教訓」，飛踢者得到了流量和專訪。

天平傾斜了。每個世代都覺得自己委屈、被虧待。低薪讓年輕人日子難受，年齡歧視讓樂齡人不快樂，但不該把箭頭指向彼此。把問題變嚴重的，不是人民。

激化的選舉，把好不容易結的疤，再次撕裂成血肉模糊。以「最美的風景是人」為榮的台灣，到了選舉還能自豪地重複這句話嗎？當我們把素養列入孩子們的教學和考題，有想過打開電視、電腦、手機、平板，多少不合邏輯、裂解情感的負面教材天天刷新？

選舉會結束，下一回合馬上要來。政治操盤手如果真的愛這小小多山的國家勝過權力，請有良心的想想：你們搞出這些傷口，打算用什麼手術縫合？