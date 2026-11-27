日前路過一座公園，恰巧聽見幾位長者正在討論選舉，每個人都有自己支持的對象。其中一位長者激動地表示：「咱著愛台灣，愛選袂呷台灣賣掉的人。」

不可否認，很多人總是把「愛台灣」掛在嘴邊，但說是一回事，做又是另一回事。有人高喊愛台灣，卻不斷撕裂族群、製造對立，甚至將不同政治立場的人視為敵人。

如今，我們常聽到「沉默螺旋」一詞。為什麼有人選擇沉默？為什麼有些人即使有不同意見，也不敢勇敢表達？難道不正是因為某些人打著愛台灣的旗號，卻容不下不同聲音，動輒貼標籤、扣帽子，讓不同立場的人逐漸失去發言的勇氣嗎？

如果連自己的同胞都無法尊重，甚至基本的包容與善意都做不到，又如何談得上愛台灣？

真正的愛台灣，不是把口號喊得多響亮，也不是一味批判與排斥和自己立場不同的人。愛台灣，是從日常生活中的小事做起，是懂得愛護我們生活的環境，是尊重與自己意見不同的人，也是珍惜這片土地上的每一個人。台灣是大家共同生活的家園，不是任何政黨或特定族群的專屬資產。

真正愛台灣的人，不只是懂得喊出「我愛台灣」，更應該用自己的言行，證明自己如何愛護這片土地，以及生活在這片土地上的每一個人。