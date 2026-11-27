不得不說民進黨真的很會選舉，連提前封路導致民怨的失誤，都可以成功操作成對手打壓。果然，在沈伯洋宣布取消選前之夜實體活動後，總統在第一時間力挺，加上名人貼文的渲染、大量「小水滴」的網路攻擊，讓蔣萬安團隊不得不在半夜宣布禮讓路權。在這場鬧劇中，蔣市長像是被偷襲的拳手，照規則比賽，卻莫名挨了對手幾記悶拳，也讓支持者感到更加焦慮。

在網路眾多「小水滴」喧騰中，仍有部分不同聲音。況且若這場地不宜，民進黨應儘速尋找其他合適替代場域，可是他們卻選擇負面宣傳手法。此外，最近幾則蔣萬安挨悶棍的新聞，如陪同婦人在路邊等救護車，被指「只會蹲著發呆」；接受宮廟祝福的紅綾，因怕淋濕收起，被指「戴不到一分鐘就丟掉，連神明都騙」等，都讓人見識到綠營顛倒黑白功力。

政治不宜遠離道德，否則將陷入深沉的紛擾之中。目前綠營執政者，不時透過網軍出征，達其政治目的，這對國家整體利益來說，恐怕是「所得小而所喪大」。

近日「水庫阿姨」的新聞，頗令藍軍振奮，尤其她那句：「為自己勇敢一次」，也鼓舞很多沉默的支持者。希望有更多的「水庫阿姨」能夠站出來，明確告訴執政者：不要隨便操縱出征文化，以免台灣社會持續被撕裂。